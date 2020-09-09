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Başpehlivanın katili, 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti

DHA

Başpehlivanın katili, 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ü (25) sokak ortasında tabancayla vurup öldüren Umut Can Ferah (20) ifadesinde, 7 mermiyle 4 kişiyi öldürmeyi düşündüğünü belirterek, "Hakkı Aygün, Burak Yılmaz, Mustafa Sever ve Mehmet Ali Avcı'ya 6 el sıktım. Son mermiyi her ihtimale karşı silahta bıraktım" dedi.
Olay, 1 Eylül tarihinde saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi´nde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün içerisinde bulunduğu otomobili araçtan inip kurşun yağmuruna tutan Umut Can Ferah, Aygün'ü öldürdü, yanındaki Mehmet Ali Avcı'yı da yaraladı. Araçta bulunan Mustafa Sever ve Burak Yılmaz ise yara almadan kurtuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Umut Can Ferah, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAVUZ TAYFUR'U VURMAMI İSTEDİLER
Umut Can Ferah'ın, tutuklanma öncesinde savcıya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ölen Hakkı Aygün ile husumetlisi Yavuz Tayfur'u cezaevinden tanıdığını söyleyen Umut Can Ferah, ifadesinde şöyle konuştu:
"Cezaevinden çıktıktan sonra Yavuz Tayfur'un kardeşinin yanında otoparkta çalıştım. Burada çalışan biriyle kavga ettikten sonra otoparktan ayrıldım. İki hafta önce de Yavuz Tayfur ile husumetli olan maktul Hakkı Aygün ile sosyal medya üzerinden bağlantıya geçtim. Aygün'e, Tayfur'un hakkımı yediğini, bu yüzden yanından ayrıldığımı ve onun tarafına geçmek istediğimi söyledim. Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile buluştuk. Benden Yavuz Tayfur'u vurmamı istediler. Ben de kabul etmedim. Benden silah zoruyla, güya Yavuz Tayfur'un 4 milyon TL karşılığında Azeri iş insanını öldürdüğünü, benim payıma düşen 350 bin TL'nin verilmediğini ve bu yüzden de işten çıkarıldığım yönünde düzmece ses kaydı ve yazılı ifademi aldılar. Hatta ikinci ses kaydında Yavuz Tayfur ile husumetli olduğumu, Tayfur'un başına bir şey gelmesi halinde Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'nın suçu olmadığını, olayı benim yaptığımı ve bu ses kaydında 3 kez üst üste 'Bunu kendi rızamla söylüyorum' şeklinde tekrar ettirdiler."
'ORMANA KAÇIRIP DÖVDÜLER'
Olaydan bir gün önce, saat 24.00 sıralarında Hakkı Aygün ve Burak Yılmaz'ın kendisini dövdüklerini de ileri süren Umut Can Ferah, "Lara'da ormanlık alana götürdüler. Hakkı elleriyle, Burak bilardo sopasıyla kollarıma ve bacaklarıma vurdu. Hakkı beni kucakladı ve 'Bu saatten sonra ne Yavuz'un yanına gidebilirsin ne de bizden ayrılabilirsin. Ya bizim yanımızda kalırsın ya da Yavuz Tayfur'u vuracaksın' dediler. Mecburen kabul ettim. Sonra oradan ayrıldık ve bir eve gittik. Bana kahverengi veya pembe bir beze sarılı silah getirip teslim ettiler" diye konuştu.
YEDİNCİ MERMİYİ SİLAHTA BIRAKTI
Olayın yaşandığı gün kendisini dövdükleri için onları vurmayı kafasından geçirdiğini sözlerine ekleyen Umut Can Ferah, ifadesini şöyle sürdürdü:
"Hakkı Aygün ve beraberindekiler beni Demircikara Polis Merkezi'ne götürerek, zorla Yavuz Tayfur ile adamları hakkında şikayetçi olmam için ifade verdirdi. Sanki yediğim dayağı Tayfur atmış gibi gösterdiler. Yavuz Tayfur'u vurduktan sonra bu ifademin daha az ceza almamı sağlayacağını söylediler. Bana hastaneden darp raporu bile aldılar. Plana göre Yavuz Tayfur'un ofisine gidip onu orada vuracaktım. Araç durdu ve Burak araçtan inip, benim otomobilden çıkmamı sağladı. Araçtan iner inmez otomobilin önüne geçip önce Hakkı'ya 2 kez, ardından Mehmet Ali'ye, sonra da Mustafa Sever ve Burak'a birer el sıktım. Mermilerin isabet edip etmediğini görmedim. Sonra kaçmaya başladım. Mehmet Ali arkamdan küfrederek ateş etti. Ben de döndüm ve kendisine bir el daha sıktım. İsabet etti mi bilmiyorum. Son mermim kalmıştı. Mustafa arkamdan koştu. Son mermiyi Mustafa'ya sıkacaktım ama iki çocuk araya girince vazgeçtim. Sonrasında her ihtimale karşı son mermiyi silahta bıraktım ve kaçtım. Polisteki ifademi kabul etmiyorum. Yavuz Tayfur ile adamları beni azmettirmedi."
İKİ YIL ÖNCEKİ OLAY
Antalya'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 24 Haziran 2018 tarihinde başpehlivan Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı, Yavuz Tayfur tarafından tabancı ile vurulmuştu. Kavgada Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etmişti. Hurdacılık işiyle uğraşan saldırgan Yavuz Tayfur olaydan sonra yakalanarak 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-09-09 10:49:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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