Konyaaltı Belediyesi, parkların mobilya ve demir tefrişatını kendisi üretiyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye birçok yeni park kazandırdıklarını belirterek, bu parkların tüm mobilya ve demir tefrişat işlerini de kendi atölyelerinde kendi işçileriyle yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi park, bahçe, meydan ve refüjlerde ihtiyaç duyduğu tüm bitki türünü kendi atölyelerinde üretiyor. Bununla birlikte yeni hizmete açılan parkların mobilya ve demir tefrişatını da yine kendi üreten Konyaaltı Belediyesi’nin atölyeleri, banklardan kamelyalara, oturma gruplarından, piknik masasına, pergoleden çöp kutularına ve hatta bahçe çitine kadar pek çok mobilya ve demir tefrişat işini yapıyor.

Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldiği süre içinde ilçede birçok yeni park inşa ettiklerini dile getirdi. Bu parkların peyzajında kullanılan bitkileri kendi tesislerinde ürettiklerini kaydeden Esen, aynı zamanda parklardaki tüm mobilya ve demir tefrişat işini de yine kendi atölyelerinde, kendi işçileriyle yaptıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Fidan Üretim Tesisi’nde atölyelerdeki çalışmaları inceleyen Başkan Esen, bir buçuk yıl içinde 65 adet piknik masası, 23 adet pergole, 17 adet döküm bank, 93 adet boru ayaklı bank, 6 adet kamelya, 61 adet çöp kovası ve 831 metre de çit ürettiklerini kaydetti. Başkan Semih Esen, “Kendi yapabileceğimiz işi hiçbir şekilde dışarıya yaptırmayacağız, kendi üretebileceğimiz hiçbir şeyi dışarıdan almayacağız” dedi.

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