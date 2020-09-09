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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiası

DHA

Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiası


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) KÜLTÜREL varlıklarıyla dünyanın en zengin müzelerinden olan, Yorgun Herkül, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri gibi paha biçilmez eserlerin bulunduğu Antalya Arkeoloji Müzesi'nde, envantere göre bazı eserlerin kaybolduğu iddia edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı. 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, dünyanın en zengin müzelerinden Antalya Arkeoloji Müzesi envanter kayıtlarına göre, bazı eserlerin kaybolduğuna dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İl Müdürlüğü'nün yazılı başvurusu üzerine soruşturma açarak, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi. Müfettişin ilerleyen günlerde Antalya Arkeoloji Müzesi'ne gelerek, envanter kayıtları ve kayıp olduğu iddia edilen eserlerle ilgili inceleme yapacağı açıklandı. 
Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, kaybolduğu iddia edilen eserlerle ilgili bakanlığa inceleme yapılması için yazı gönderdiklerini, söz konusu eserlerin hangileri olduğunun belli olmadığını söyledi. Acar, "Şu eser kayıp, diyemiyoruz. Gelin burayı bir daha sayın, dedik. Örneğin 3 metrelik heykel de eser, küçük sikke de eser. Bir heykelin küçük parçası da eser. Bakanlık muhakkik tayin etmiş ve inceleme yapacak. 3-5 eserin kırık parçası envantere girdi mi girmedi mi, inceleme yapılacak. Envanterdeki tüm parçaların kayıt altına alınması lazım" dedi.
MÜZE ESKİ MÜDÜRÜNDEN YALANLAMA
Dizinden ameliyat olduğu için raporlu olduğu öğrenilen ve kayıp eserlerle ilgili sorumlu tutulan müze eski müdürü Mustafa Demirel, temmuz ayında, yaklaşık 10 yıl süren müze müdürlüğü görevinden alınmıştı. Manavgat Müzesi'ne araştırmacı olarak görevlendirilen Demirel'in, göreve iade için idare mahkemesine dava açtığı öğrenildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Demirel, basına açıklama yapma yetkisi olmadığını belirterek, kayıp eser olduğu iddialarını yalanladı ve bakanlık soruşturması sonucu gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi. 
Öte yandan adını açıklamak istemeyen bir yetkili, kayıp eser iddialarının temelinde kurum yöneticileri arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar olduğunu öne sürerek, "Kazılarda çıkan heykeller değişik yıllarda geldiği için birleştiriliyor ve çoğul envanterden tekil envantere düşürülüyor. Komisyon o kadar meşakkatli işlerle uğraşıyor ki bir de pandemi dönemine denk geldi, envanterdeki bu durumları düzeltmekle uğraşıyor" dedi. 
İçindeki kültür varlıklarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Arkeoloji Müzesi, 'yüzyılın hazinesi' olarak bilinen Elmalı Sikkeleri, Yorgun Herkül Heykeli, Herakles Lahdi gibi eserler başta olmak üzere binlerce kültür varlığına sahip. 1988 yılında 'Avrupa Konseyi Yılın Müzesi Ödülü' de verilen Antalya Arkeoloji Müzesi, 30 bin metrekarelik alanda 14 sergi salonu, heykel ve değişik eserlerin sergilendiği açık hava galeri ve bahçeden oluşuyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-09 11:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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