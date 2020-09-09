3. Etap Raylı Sistem çalışması Konyaaltı Caddesi’ne ulaştı Hastane önü trafiğe açıldı

3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Falez Kavşağı ile Konyaaltı Caddesi Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü kavşağı arasındaki etapta çalışmalar başladı. Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Eğitim Araştırma Hastanesi önünde çalışma sürerken projenin Falez Kavşağı ile Konyaaltı Caddesi Meteoroloji Kavşağı arasındaki etabında da çalışmalar başladı. Yaklaşık 650 metre uzunluğundaki etapta iş makineleri hat kazısı çalışması yapılıyor. Ardından yolun alt yapı işlerine geçilecek.



Hastane önü trafiğe açıldı

Projede Meltem Bulvarı boyunca ray montajı tamamlanarak, Tarık Akıltopu Caddesi yönüne döndü. Eğitim Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Falez Kavşağı’na kadar olan etapta aydınlatma direklerinin montajı, bordür ve kaldırım çalışmaları, kataner direklerinin temeli bitirildi. Güzergah üzerinde yer alacak Eğitim Araştırma Hastanesi durağının kaba inşaatı da tamamlanmak üzere. Ekipler önümüzdeki günlerde ray imalatına başlayacak. Çalışmalar nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan Eğitim Araştırma Hastanesi’nin önü ise yeniden trafiğe açıldı.

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