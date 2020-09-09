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Bebek koltuğu ve kemer 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı Antalya’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralanırken, 3 yaşındaki Melek'in burnu bile kanamadı

İHA

Bebek koltuğu ve kemer 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı Antalya’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralanırken, 3 yaşındaki Melek'in burnu bile kanamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. 3 yaşındaki çocuk ise kazayı bebek koltuğu ve emniyet kemeri sayesinde burnu kanamadan atlattı.
Kaza, Kasaplar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi istikametinden gelip Kasaplar Mahallesi istikametine seyir eden Ramazan Dimez’in kullandığı 07 LEL 41 plakalı otomobile, Erdoğan Topal’ın kullandığı 27 AAZ 38 plakalı otomobil yandan çarptı. 07 LEL 41 plakalı otomobil, çapmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre rampa yukarı gittikten sonra bir apartmanın bahçe kapısında durabildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Ramazan Dimez ve Erdoğan Topal ile yolcu olarak bulunan Nurgül Dinez ile Elif Barka yaralandı. Anne ve babasıyla birlikte 07 LEL 41 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Melek Dimez ise bebek koltuğunda oturması ve emniyet kemeri bağlı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralıların yardımına da mahalle sakinleri koştu. Sokaklarında kazasız gün geçmediğini belirten mahalle sakinleri, araçtan çıkarıp sandalyeye oturttukları yaralılara su verdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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