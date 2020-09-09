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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Yukarı Işıklar Mahallesi'nin uzun süredir yaşadığı su sorunu için çalışmalara başladı. ASAT ekipleri, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan mahalleye yeni hat döşedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Yukarı Işıklar Mahallesinin yıllardır süren su sorunu için çalışmalara başladı. Ekipler, su sorununu mahalleye yeni hat döşeyerek, çözüme kavuşturdu. Çalışmalar sonucunda mahalleye döşenen 4 kilometrelik yeni su hattı ile birlikte içme suyu deposuna su getiriliyor.

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