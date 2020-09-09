Antalya’da kırsal alanda yangın 1 helikopter ve belediyeye ait 4 arazözün yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Antalya’nın Aksu ilçesinde kırsal alanda meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Yurtpınar Mahallesi’ndeki kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafında ağaçların bulunduğu alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Yangına 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 söndürme helikopteri ve belediyeye ait 4 arazöz müdahale ediyor. Yangına 5 teknik eleman ve 20 işçi ile müdahale sürüyor.

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