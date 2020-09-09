Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek için kritik 24 saat (2)



BELEDİYEDEN VE PARTİDEN AÇIKLAMA

Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in öldüğü yönünde sosyal medyada çıkan iddialar üzerine belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek´in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır" denildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da, koronavirüs tedavisi gören Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bayar, açıklamasında, "Koronavirüs tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla alakalı sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Muhittin Böcek'in rutin tedavisine titizlikle devam edilmekte, sağlık durumu düne göre daha iyiye gitmektedir. Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevinin başına dönerek hizmetlerine devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akciğerindeki hasar nedeniyle doktorların yoğun bakım ünitesinde tedbiren uyuttuğu Başkan Böcek'le ilgili bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-09 16:23:22



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