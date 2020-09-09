Briket deposu alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Briket deposu alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

İHA

Briket deposu alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Antalya’da tuğla ve briket deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında atık hurda malzemelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir tuğla ve briket deposunda çıktı. Çok sayıda hurda malzemenin bulunduğu depoda kompresörlerin bulunduğu bölümden biranda alevler yükselmeye başladı. Deponun bitişindeki iş yeri çalışanları yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çok sayıda araç lastiği ve atık maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın kısa sürede deponun karşı bölümüne de sıçradı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan bölümün kenarındaki iki kamyonet ise şans eseri yanmadı. İtfaiye 1 saatlik çalışmayla yangını tamamen söndürdü. Yanan deponun kenarındaki bir mobilya üretim iş yerinde de e zarar meydana geldi. Bir çalışan iş yeri sahibini telefondan görüntülü arayarak, durum hakkında bilgi verdi.
Polis meraklı kalabalığı ise sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları noktasında uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada 3 yaşındaki Melek'i, bebek koltuğu ve emniyet kemeri korudu
YEREL HABERLER Kazada 3 yaşındaki Melek'i, bebek koltuğu ve emniyet ...
Yunanistan´dan silahlı Zodyak'la Meis´te gayrimeşru devriye/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yunanistan´dan silahlı Zodyak'la Meis´te gayrimeşru ...
Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek için kritik 24 saat (2)
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek için kritik ...
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama CHP İl Başkanı Nusret Bayar: "Sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" Antalya Büyükşehir Belediyesi: "En yakın zamanda bizlerle olacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama CHP ...
Binlerce kişiye ulaşabilecek uyuşturucular, salça kutularında bulundu (2)
YEREL HABERLER Binlerce kişiye ulaşabilecek uyuşturucular, salça ...
Mersin’den Antalya’ya salça kovasında uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin’den Antalya’ya salça kovasında uyuşturucu ...
Kemer Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi
Muratpaşa’dan ‘Motosikleti fark et’ kampanyası
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan ‘Motosikleti fark et’ kampanyası
Yunanistan´dan silahlı Zodyak'la Meis´te gayrimeşru devriye
YEREL HABERLER Yunanistan´dan silahlı Zodyak'la Meis´te gayrimeşru ...
Antalya'daki orman yangını, 2.5 saatte kontrol altına alındı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'daki orman yangını, 2.5 saatte kontrol altına ...
Sarıkamış Sergisi Anadolu Şehitler Müzesi’nde
YEREL HABERLER Sarıkamış Sergisi Anadolu Şehitler Müzesi’nde
Antalya'da otobüslerde yüz yüze gelinmeyecek ve çapraz oturulacak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni pandemi kararları
YEREL HABERLER Antalya'da otobüslerde yüz yüze gelinmeyecek ve ...
Antalya’da kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü Seralara ulaşmadan söndürülen yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya’da kırsal alanda çıkan yangın ...
Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti
Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiası
YEREL HABERLER Antalya Müzesi'nde 'kayıp eser' iddiası
Antalya’da kırsal alanda yangın 1 helikopter ve belediyeye ait 4 arazözün yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya’da kırsal alanda yangın 1 helikopter ve ...
Büyükşehirden 12 vatandaşa hasta yatağı
YEREL HABERLER Büyükşehirden 12 vatandaşa hasta yatağı
Manavgat Yukarı Işıklar’ın su sorunu çözüme kavuşacak
YEREL HABERLER Manavgat Yukarı Işıklar’ın su sorunu çözüme kavuşacak
Antalya'da orman yangını/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını/ Fotoğraflar
Antalya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (1)
Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek için kritik 24 saat
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek için kritik ...
Antalya'da falezlerde hayatı pahasına hayat kurtaran müdahale Bir vatandaş, yaklaşık 30 metrelik falezlerden atlamak üzere olan adamı son anda üzerine atlayarak kurtardı Falezlerin ucunda gerçekleşen kurtarma operasyonu yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Antalya'da falezlerde hayatı pahasına hayat kurtaran ...
Kavurucu sıcaklardan bunalan turistler soluğu plajlarda aldı
YEREL HABERLER Kavurucu sıcaklardan bunalan turistler soluğu ...
Bebek koltuğu ve kemer 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı Antalya’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralanırken, 3 yaşındaki Melek'in burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Bebek koltuğu ve kemer 3 yaşındaki çocuğu hayata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X