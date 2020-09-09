Antalya'da, tuğla deposunda yangın

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, plastik malzemelerin de bulunduğu tuğla deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle deponun yanındaki iş yeri de hasar gördü.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Adem Yıldırım'a ait tuğla deposunda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, büyüyerek bir anda bütün depoyu sardı. Depoda bulunan plastik ürünler de tutuşunca gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederken, alevlerin büyümesi nedeniyle deponun yanındaki iş yeri de hasar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-09 17:01:18



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