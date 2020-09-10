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Serik´te otluk ve çalılık alanda yangın

DHA

Serik´te otluk ve çalılık alanda yangın


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Serik´e bağlı Alacami Mahallesi´ndeki otluk ve çalılık alanda geç saatlerde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevrede yayılmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 10 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Bölgede oturan bazı vatandaşlar da traktörleriyle ekiplere destek verdi. 
Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede oturan bazı vatandaşların evleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın nedeniyle bir evle seranın yanı sıra bazı zeytin ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi.
Yangın ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde önlem alarak vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-09-10 02:01:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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