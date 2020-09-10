İkinci el eşya satan sitede dolandırıcılık İnternetten elektronik ürün satan 5 satıcı dolandırıldı

Antalya'da ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde, elektronik ürün satan 5 satıcıyı 20 bin TL değerinde dolandıran ve sahte dekontlar gönderen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliye yönelik çalışma düzenledi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli sitede ilanı verilen elektronik eşyaları satın aldı ve ürün bedelini havale/EFT yapacağını beyan etti. 5 satıcıya sahte dekontlar gönderen şüpheli, toplam 20 bin TL değerinde, (2 adet farklı markalarda laptop bilgisayar, kulaklık, 2 farklı markada cep telefonu) dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdi.

Olay yerleri ve çevrelerinde bulunan kamera görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin N.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 4 Eylül Cuma günü yakalandı.

Şüpheli hakkında yapılan incelemede, “nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, hırsızlık, tehdit ve hakaret” suçlarından çok sayıda suç kaydının, 9 ayrı dosyadan toplamda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının ve 3 bin 80 TL para cezası ile aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; müştekilere ait laptop bilgisayar, tablet bilgisayar kulaklık, cep telefonu vb. malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli N.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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