Antalya Film Forum projeleri açıklandı

ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum 7'nci kez düzenleniyor. Bu yıl 5-7 Ekim tarihleri arasında tüm etkinliklerin çevrimiçi gerçekleşeceği Antalya Film Forum'un 'Uzun Metraj Kurmaca' ve 'Belgesel Work in Progress' projeleri belli oldu. Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde, dokuz projeye toplam 470 bin TL para ödülü verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platformu Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu için bu yıl 16 proje başvuru yaptı. Kanal D ve Teve2 İçerik Alımları Direktörü Burcu Hanağasıoğlu, Edinburgh Uluslararası Film Festivali program direktörü Emma Boa ve geçen yıl Antalya Film Forum'dan aldığı iki projenin uluslararası dağıtımını üstlenen İtalyan film şirketi Intramovies'in satış ve pazarlama yöneticisi Geremia Biagiotti'den oluşan seçici kurul, beş projeyi bu bölüme seçti.

Ali Tansu Turhan'ın yönettiği ve Burcu Uğuz ile birlikte yapımcılığını üstelendiği 'Diyalog', Nefes Polat'ın yapımcılığında Selcen Ergun'un yönettiği 'Kar ve Ayı', yapımcılığını Zeynep Koray, İris Tahhuşoğlu ve Yunus Yunusoğlu'nun, yönetmenliğini Erkan Tahhuşoğlu'nun üstlendiği 'Koridor', Aydın Orak'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 'Sabırsızlık Zamanı' ve Nazlı Elif Durlu'nun Anna Maria Aslanoğlu yapımcılığında çektiği 'Zuhal', bu yıl jüri karşısına çıkacak projeler. Ana jüri değerlendirmeleri sonucunda bir projeye 80 bin TL, bir projeye de 40 bin TL para ödülü verilecek. Bu bölümdeki diğer bir proje 50 bin TL değerindeki TRT Ödülü'nü kazanacak.

BELGESEL WORK IN PROGRESS PLATFORMU'NDA 7 PROJE YARIŞACAK

32 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress'te, uluslararası alanda 25 yıllık deneyime sahip, Nordisk Film ve TV Fond belgesel danışmanı Karolina Lidin, birçok Avrupa ülkesinde uzun yıllar kısa film yapımcısı ve dağıtımcısı olarak çalışan, Autlook Film Sales'in belgesel film dağıtımcısı Martina Droandi ve Abu Dhabi Film Festivali, Documentarist, DOK Leipzig, Doha Film Enstitüsü, DokuFest gibi çeşitli festivaller ve kurumlarda seçici kurul üyesi, küratör ve danışman olarak görev alan, akademisyen Özge Calafato'dan oluşan seçici kurul, 7 projeyi seçti.

Bu projeler ise şöyle: Ümran Safter'in yönettiği ve Suraj Sharma'nın yapımcısı olduğu 'Bırakın Kapı Açık Kalsın', yönetmen ve yapımcılığını Somnur Vardar'ın üstlendiği 'Boşlukta', Ceylan Özgün Özçelik'in yönetmenliğini yaptığı ve Armağan Lale'nin yapımcılığında çekilen 'Cadı Üçlemesi +15', İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın yönettiği, Ali Bilgin'in yapımcısı olduğu 'Düet', Şafak Şahin'in yönettiği, Emek Yıldırım Şahin'in yapımcılığını üstlendiği 'Hatıraların Gölgesinde', Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği ve Nadir Öperli, Delphine Morel ve Anke Petersen'in yapımcısı olduğu 'Örtbas', Haydar Demirtaş'ın yönettiği Can Deniz Şahin ve Hasan Demirtaş ile birlikte yapımcısı olduğu 'Sınırsız Hayatlar'.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress kategorisinde iki projeye toplam 60 bin TL değerinde ödül verilecek. Seçkide yer alan bir belgesel projesine de Postbıyık tarafından Ses Post Prodüksiyon ödülü verilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 7 EKİM'DE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül kazanmış filme destek oldu. Forum bu yıl da Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeye, Türkiye'den projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeye, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak ödüller 7 Ekim akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na seçilen projeler önümüzdeki günlerde açıklanacak. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya ANTALYA

