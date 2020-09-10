Kemer'de polisten Rusça, İngilizce ve Türkçe maske uyarısı; duyarlı turistlere teşekkür ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'de polisten Rusça, İngilizce ve Türkçe maske uyarısı; duyarlı turistlere teşekkür ettiler

DHA

Kemer'de polisten Rusça, İngilizce ve Türkçe maske uyarısı; duyarlı turistlere teşekkür ettiler


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından emniyet müdürlüğü ekipleri gün boyu araçlardan 3 dilde anons yaparak, maske uyarısında bulundu. Polis ekipleri, ilçeye tatile gelen ve maske uyarılarını dikkate alan yabancı turistlere teşekkür ederken, turistler de uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, Türkiye turizminin en önemli noktalarından Antalya'nın Kemer ilçesinde bu kurala vatandaşın yanı sıra, yabancı turistler de önem gösterdi. Bu kapsamda belediye tarafından sürekli maske takılması yönünde anonslar yapılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler ise otomobille dolaşıp, Türkçe, İngilizce ve Rusça anonslar yaparak, ilçede tatilde bulunan yerli ve yabancı turistleri de maskelerini takmaları konusunda uyardı.
POLİSTEN TURİSTLERE TEŞEKKÜR
Uyarıların ardından ilçe merkezinde bulunan ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Ayışığı Parkı'na giden Toplum Destekli Polisler ve Yunus timi burada da maske zorunluluğu konusunda denetlemelerde bulundu. Sahile giden birçok turistin maske taktığını gören polis ekipleri, turistlere teşekkür etti. Maskesi olmayan ya da uzun süre maskelerini değiştiremeyen turistlere de polis maske verdi. Polisin maske taktığı için teşekkür ettiği turist ailenin küçük çocuğu ise bu ilgiden dolayı polisler, yumruk ile tokalaşarak selamladı.
Kemer'e bağlı Çıralı'da turizmci Şahban Acar (43), "Emniyet mensuplarının bu uygulamasını yürekten kutluyorum. Sonuçta bizler için yapıyorlar. Oturup bir ağaç gölgesinde onlar da çay içebilir sıcakta. Bu emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Yani bütün vatandaşların buna riayet etmesi lazım. Kendi sağlığımız için. Yani hepimizin bir ailesi var, en azından dışarıdan aldığın zaman karşı tarafa bulaştırmamak adına kendimiz için onu uygulamak zorundayız. Bu her bir vatandaşın bence zorunlu bir görevi olması lazım. Birilerinden beklemeyelim. Vatandaş olarak duyarlı olmamız lazım" dedi.
'BİZİM RUSYA'DA DA ÖYLE'
Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için gelen Elena Kukina (62), "Bu bence gerekli. Çünkü insanlar hasta olabilir herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde. Burası nasılsa bizim Rusya'da da öyle maske konusunda. Olması gerekli bence de" diye konuştu.
Aslen Azerbaycan asıllı olan fakat Rusya'da yaşayan ve tatil için arkadaşlarıyla birlikte Kemer'e gelen Nurlan Godjayev (27), "Buraya geldiğimizde dün akşam otelde bize maske konusunda bilgi verdiler ve dün geceden itibaren maskesiz hiçbir yere çıkamayacağımızı söylediler. Polis zaten her yerde kontrol yapıyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-09-10 11:57:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Film Forum projeleri açıklandı
YEREL HABERLER Antalya Film Forum projeleri açıklandı
Kuyuya düşen kediye halatlı kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kuyuya düşen kediye halatlı kurtarma operasyonu
Myra Antik Kenti´nde, hepsi bir arada 50´den fazla heykelcik bulundu
YEREL HABERLER Myra Antik Kenti´nde, hepsi bir arada 50´den fazla ...
Kemer Atatürk Parkı'nda çalışma başladı
YEREL HABERLER Kemer Atatürk Parkı'nda çalışma başladı
Gövdesinin içi alev topuna dönen zeytin ağaçları saatler içinde küle döndü Alevler hem zeytin ağaçlarının hem üreticinin içini yaktı Köylülerin kovalarla taşıdıkları sular ağaçları kurtarmaya yetmedi
YEREL HABERLER Gövdesinin içi alev topuna dönen zeytin ağaçları ...
Pandemi döneminde yaş meyve-sebze ihracatında yüzde 36'lık artış yaşandı Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "2020 yılında Antalya ihracatında 389 milyon dolarla yaş sebze ve meyve ihracatı başı çekti" "Yaş sebze meyve ihracatımız yüzde 36 artışla 31 milyon 835 bin dolar oldu"
YEREL HABERLER Pandemi döneminde yaş meyve-sebze ihracatında yüzde ...
İkinci el eşya satan sitede dolandırıcılık İnternetten elektronik ürün satan 5 satıcı dolandırıldı
YEREL HABERLER İkinci el eşya satan sitede ...
Annesini pompalı tüfekle öldürdü, sese gelen komşularıyla dalga geçti
YEREL HABERLER Annesini pompalı tüfekle öldürdü, sese gelen ...
Antalya Film Forum projeleri açıklandı Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work In Progress projeleri belli oldu 9 projeye toplam 470 bin TL para ödülü verilecek
YEREL HABERLER Antalya Film Forum projeleri açıklandı Uzun Metraj ...
35 metrelik kulede intihara kalkıştı, çevredekiler endişeyle izledi
YEREL HABERLER 35 metrelik kulede intihara kalkıştı, çevredekiler ...
Kuledeki intihar girişimini film gibi izlediler Bunalıma girip 35 metrelik siren kulesine çıktı Kuledeki eylemi çok sayıda vatandaş, kafe, motosiklet üzeri, kaldırım kenarından film gibi izledi
YEREL HABERLER Kuledeki intihar girişimini film gibi ...
Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru
YEREL HABERLER Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru
Rus turistler sıcak havanın tadını çıkartıyor
YEREL HABERLER Rus turistler sıcak havanın tadını çıkartıyor
Manavgat'taki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'taki orman yangını yerleşim yerlerine ...
Manavgat´ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manavgat´ta orman yangını (2)
Serik´te otluk ve çalılık alanda yangın
YEREL HABERLER Serik´te otluk ve çalılık alanda yangın
Antalya'da kırsal alan yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da kırsal alan yangını kontrol altına alındı
Manavgat'ta orman yangını
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını
Manavgat´ta orman yangını
YEREL HABERLER Manavgat´ta orman yangını
Antalya'da kırsal alan yangını Yerleşim alanlarına yakın yerde çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da kırsal alan yangını Yerleşim alanlarına ...
Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı mağdur etti
YEREL HABERLER Şehrin göbeğindeki yol ve alt yapı sorunu, vatandaşı ...
İş makinesiyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan operatör öldü
YEREL HABERLER İş makinesiyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan ...
Alanya sıcağında, köpeğiyle denizde serinledi
YEREL HABERLER Alanya sıcağında, köpeğiyle denizde serinledi
Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metreden aşağı yuvarlandı: 1 ölü Operatörün cenazesi bulunduğu yerden 1,5 saatte yukarı çıkartılabildi
YEREL HABERLER Yamaçta çalışan iş makinesi 500 metreden aşağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X