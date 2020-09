Kemer'de polisten Rusça, İngilizce ve Türkçe maske uyarısı; duyarlı turistlere teşekkür ettiler

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından emniyet müdürlüğü ekipleri gün boyu araçlardan 3 dilde anons yaparak, maske uyarısında bulundu. Polis ekipleri, ilçeye tatile gelen ve maske uyarılarını dikkate alan yabancı turistlere teşekkür ederken, turistler de uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, Türkiye turizminin en önemli noktalarından Antalya'nın Kemer ilçesinde bu kurala vatandaşın yanı sıra, yabancı turistler de önem gösterdi. Bu kapsamda belediye tarafından sürekli maske takılması yönünde anonslar yapılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler ise otomobille dolaşıp, Türkçe, İngilizce ve Rusça anonslar yaparak, ilçede tatilde bulunan yerli ve yabancı turistleri de maskelerini takmaları konusunda uyardı.

POLİSTEN TURİSTLERE TEŞEKKÜR

Uyarıların ardından ilçe merkezinde bulunan ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Ayışığı Parkı'na giden Toplum Destekli Polisler ve Yunus timi burada da maske zorunluluğu konusunda denetlemelerde bulundu. Sahile giden birçok turistin maske taktığını gören polis ekipleri, turistlere teşekkür etti. Maskesi olmayan ya da uzun süre maskelerini değiştiremeyen turistlere de polis maske verdi. Polisin maske taktığı için teşekkür ettiği turist ailenin küçük çocuğu ise bu ilgiden dolayı polisler, yumruk ile tokalaşarak selamladı.

Kemer'e bağlı Çıralı'da turizmci Şahban Acar (43), "Emniyet mensuplarının bu uygulamasını yürekten kutluyorum. Sonuçta bizler için yapıyorlar. Oturup bir ağaç gölgesinde onlar da çay içebilir sıcakta. Bu emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Yani bütün vatandaşların buna riayet etmesi lazım. Kendi sağlığımız için. Yani hepimizin bir ailesi var, en azından dışarıdan aldığın zaman karşı tarafa bulaştırmamak adına kendimiz için onu uygulamak zorundayız. Bu her bir vatandaşın bence zorunlu bir görevi olması lazım. Birilerinden beklemeyelim. Vatandaş olarak duyarlı olmamız lazım" dedi.

'BİZİM RUSYA'DA DA ÖYLE'

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için gelen Elena Kukina (62), "Bu bence gerekli. Çünkü insanlar hasta olabilir herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde. Burası nasılsa bizim Rusya'da da öyle maske konusunda. Olması gerekli bence de" diye konuştu.

Aslen Azerbaycan asıllı olan fakat Rusya'da yaşayan ve tatil için arkadaşlarıyla birlikte Kemer'e gelen Nurlan Godjayev (27), "Buraya geldiğimizde dün akşam otelde bize maske konusunda bilgi verdiler ve dün geceden itibaren maskesiz hiçbir yere çıkamayacağımızı söylediler. Polis zaten her yerde kontrol yapıyor" dedi.

