Bakan Çavuşoğlu’ndan 1984-2018 paylaşımı

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– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada başlayan yeni akıma katılarak 1984 ve 2018 yıllarında çekindiği iki ayrı fotoğrafı yan yana paylaştı.

Twitter’da kişilerin eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak başlatılan yeni bir akıma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 1984 ve 2018 yılında çekindiği fotoğrafları yan yana koyarak paylaştı. Takipçiler, Bakan Çavuşoğlu’nun fotoğraflarını beğeni ve retweet yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar Çavuşoğlu’na sağlık temennisinde bulundu.

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