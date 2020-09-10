Serik'te polis ve jandarmadan kan bağışı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Serik İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma üsteğmen Ayhan Aktürk ile çok sayıda kolluk kuvveti, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesinde farkın dalık oluşturmak için düzenlenen bağışa jandarma ve emniyet ekipleri kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu.

Atatürk caddesinde düzenlenen kan bağışına çok sayıda jandarma, polis ve bekçi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.