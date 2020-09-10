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İMO'dan Şantiyelerde Covid-19 denetiminin artırılması talebi

İHA

İMO'dan Şantiyelerde Covid-19 denetiminin artırılması talebi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi önümüzdeki sonbaharkış aylarında şantiyelerin ortam koşullarının Covid19’a rastlanması ve salgının yayılması bakımından daha da elverişsiz hale geleceğini belirterek işçiler, mühendisler, mimarlar ve diğer personelin şantiyelerde doğa şartlarında veya standart dışı geçici yapılarda yakın temas halinde çalıştıklarını hatırlattı. Bu koşullarda çalışanların maske, dezenfektan gibi kişisel koruyucu donanım(KKD) malzemelerine kolay ve ücretsiz erişimi, malzemelerin doğru ve etkin kullanımı gibi konular düzenli denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, çalışanların yoğun olarak bir arada bulundukları yemekhane, kantin, duş, yatakhane, servis araçları gibi ortamlarda hijyen, maske ve mesafe şartları uygulanması gerektiğini altını çizdi.
Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi işi gereği çok sayıda kişiyle temas eden çalışanların düzenli aralıklarla taranması, tanı konanların hak kaybına uğramadan, ailelerinin sağlığı riske atılmadan karantina ve tedavi olanaklarından faydalanmalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Yönetim Kurulu Başkanı imzasıyla yapılan acıklamada şöyle denildi: " Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında olası riskleri de göz önünde bulundurarak kamusal sorumluluğumuz gereği uyarılarımızı tekrar hatırlatıyoruz: Korona Virüsü pandemisi, işyerleri, meslektaşlarımız ve işçiler yönünden, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 13. Maddesinde ifade edildiği şekilde ciddi ve yakın tehlike kapsamında olup işverenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 20 Mart 2020 tarihli "Covid19 tedbirleri" genelgesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı`nın 13 Nisan 2020 tarihinde yayınlamış olduğu "Şantiyelerde Alınacak Yeni Korona Virüs Tedbirleri"nde belirtilen hususlara uymak zorundadırlar. Ülke genelindeki tüm işyerlerinde gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması yasal bir zorunluluk olmuştur. Bu nedenle ilimiz genelinde bulunan şantiyelerde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair denetimler yapılmalıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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