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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Mahalles Akdeniz bitkileriyle süslenecek

İHA

Barış Mahalles Akdeniz bitkileriyle süslenecek

Kepez Belediyesi, Barış Mahallesi’ni Akdeniz bitkileriyle yeşillendirecek. Masa Dağı eteklerinde kurulan Barış Mahallesi’nin, kuzeyinde bulunan 2906 Sokak’ın doğu ve batı yakası arasında vadi ve kaya engelinden dolayı uzun yıllardır yaşanan ulaşım sorunu, geçtiğimiz aylarda çözülmüştü. Fen İşleri Müdürlüğü, Yörük Kültür Parkı’nın bulunduğu alandaki kaya ve vadi engelini ortadan kaldırarak açtığı yolla sokağı birleştirmişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şimdi de mahallenin iki yakasını bir araya getiren yeni yol çalışmasının yapıldığı vadiyi yeşillendiriyor. Vadinin 500 metrekarelik alanında çocuk oyun mobilyaları ile açık hava spor aletlerinin bulunacağı bir park yapılıyor.

Tütüncü yeşillendirme çalışmasını yerinde inceledi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bürokratlarıyla vadide devam eden park çalışmasını inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, bürokratlarından vadide yapılacak olan yeşillendirme çalışması hakkında bilgi aldı.
Tütüncü, yaptığı açıklama da açtıkları yeni yolla Barış Mahallesi’nin iki yakasını bir araya getirdiklerini söyledi. Yeni yol çalışmasıyla mahallenin yaya ve araç ulaşımını daha kolay hale getirdiklerini belirten Tütüncü, “Sadece ulaşımı, altyapı sorunlarını çözmek değil, bunun yanında yaşam alanları da üretmeyi çok önemli bir vazife bildik.” dedi.

Akdeniz bitkileriyle Barış rengarenk olacak
Başkan Tütüncü, kent merkezinin hâkim bir tepede kurulu olan Barış Mahallesi’ni, Akdeniz bitkileriyle süsleyeceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yörük Kültür Parkı, Barış Mahallesi'ndeki vadinin içerisine iyi gelen projelerimizden bir tanesiydi. Şimdi bu vadinin içerisine çocuklarımızın oyun oynayabileceği, hanımefendilerin spor yapabileceği güzel bir alan meydana getirdik. İnşallah şimdi mahallemizdeki doğal yamaçları begonvil, zakkum, zeytin ve narenciye gibi Akdeniz bitkileriyle yeşillendireceğiz. Önümüzdeki günlerde rengârenk bir mahalle olarak ortaya çıkacak.
Barış, hem kot itibarıyla Antalya'ya biraz da böyle havadar ve hâkim bir tepeden bakan bir mahallemiz. Bu bakımdan burada meydana getireceğimiz yeşil düzenleme, bölgeyi Akdeniz bitkileri süsleyecek olmamız, şehrimizin birçok noktasından görünen bir güzellik olarak tezahür etmesi bakımından Antalya'ya katkı sağlayacak.”
Kepez’de insanca yaşam alanları oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Tütüncü, “Sadece altyapıları, asfaltı, kaldırım yapmakla yetinmiyoruz. Doğalgazı mahalleye getirmek görevimizdi, getirdik. Asfaltı, kaldırımı yapmak görevimizdi, yaptık. Alternatif ulaşım güzergâhları açmak vazifemizdi, yaptık. Ama bütün bunlarla birlikte yaşam alanları oluşturmak da bizim vazifemizdi, bunu da yaptık. Yeşil ile süslemek, bitki çeşitliliğini artırmak, daha yeşil bir mahalle meydana getirmek diğerlerinden daha önemli vazifemizdi. Çünkü insanca yaşam alanları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu, şehirciliğimizin esas temelidir. Yeşil alan çalışmalarını yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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