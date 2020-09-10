CHP heyetinden, Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



REKTÖR ÖZKAN, CHP HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile görüştü. Rektör Özkan, kendisini ziyaret eden heyete geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Böcek'in sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini ve alanında uzman doktorlarla birlikte tedavi için gereken bütün imkânların seferber edildiğini belirtti.

Görüşmede Seyit Torun'un yanı sıra, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Burdur Milletvekili ve TBMM CHP İdari Amiri Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da hazır bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-10 14:51:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.