CHP heyetinden, Başkan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)

REKTÖR ÖZKAN, CHP HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile görüştü. Rektör Özkan, kendisini ziyaret eden heyete geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Böcek'in sağlık durumuyla yakından ilgilendiklerini ve alanında uzman doktorlarla birlikte tedavi için gereken bütün imkânların seferber edildiğini belirtti.
Görüşmede Seyit Torun'un yanı sıra, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Çetin Osman Budak, Burdur Milletvekili ve TBMM CHP İdari Amiri Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da hazır bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-10 14:51:50
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