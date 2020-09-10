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Alanya'da onlarca caretta caretta mavi sularla buluştu

İHA

Alanya'da onlarca caretta caretta mavi sularla buluştu

Dünyada nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahilde yumurtlama dönemi tamamlandı. Yumurtadan çıkan yavrular, Yeşilöz Sahili sularıyla buluştu.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta carettaların denize zorlu yolculuğu Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahillerde bulunan yaklaşık 200 yuvadan geçen ay başlamıştı. Yaklaşık 50 yuva ise yoğun yağışla oluşan sel nedeniyle zarar görürken, içinde bulunan yumurtalar ise telef oldu.
Yeşilöz Sahili'ndeki caretta carettalar denizle buluştu
Yeşilöz Sahili'nde iki ay önce sahile anne caretta carettalar tarafından bırakan yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Yumurtadan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için çaba harcayan yavru caretta carettalardan başarılı olamayanlara, bölge sakinlerinden caretta caretta gönüllüsü Güldane Şahin yardımcı oldu. caretta carettaların denize olan yolculuğunu Şahin takip etti. Denize ulaşan yavrular saniyeler içinde gözden kayboldu.
ALÇED Başkanı Kayhan: “Korumaya inatla devam edeceğiz”
Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, caretta caretta acısından bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Kayhan, “ Yeşilöz sahilindeyiz, burası gerçekten cennet. Alternatif turizm yapılabilecek en önemli bölgelerimizden birisi. O yüzden bir şekilde bu sahili korumamız gerekiyor. Yeşil deniz kaplumbağalarımız Samandağ bölgesinden sonra 2 yıldır bu bölgede de çok görülmesi açısından şanslıyız. Biliyorsunuz onlar otobur, carettalar etebur. Dolayısıyla buda denizin içinin canlılığını ifade eder. 2025 sene önce buradan çıkan yavrular bir şekilde buraya tekrar gelmek istemişlerdir. Zorunlu olarak çıkıp yumurta bırakmışlardır. Biz bu sahilleri korumak istiyoruz. Burası Türkiye’nin ve Alanya’nın turizm yapılan bölgesi olmasını istiyoruz. Bu korunmaya muhtaç hayvanlarımızı ve bitkilerimizi korumaya inatla devam edeceğiz” dedi.
Şahin: “Yaklaşık her bir yuvadan 70 yavrumuz denize ulaştı”
Caretta caretta gönüllüsü Güldane Şahin ise şunları söyledi: “Burada 15 Mayıs 6 Ağustos arasında caretta yuvalarımız oluştu. Yavrularımızda yaklaşık 1 Temmuz ile beraber hala devam etmekte. 5 gün sonra bütün yavrularımızı denize göndermiş olacağız. Birkaç yuvamız kaldı. Hayırlısıyla inşallah onlarında denize kavuşmalarını izleyeceğiz. Çok güzel bir sezondu carettalar açısından. 250 yuvamız vardı. Bunun 29 kadarı dalgalar ve sel sularıyla gitti maalesef. 10 tane yuvamıza köpekler ve tilkiler zarar verdi. Aynı zamanda yavrularımıza müdahale eden sansar, karga ve martılar oldu. Fakat çok olumlu bir sezondu caretta yuvalarımız ve yavrularımız açısından. 200 yuvamız maşallah diyelim. Yaklaşık her bir yuvadan 70 yavrumuz denize ulaştı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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