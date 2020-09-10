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Antalya Eczacılar Odası Başkanı Ertekin: "Maskeyi katlayıp cebimize koyduğumuz vakit, tıbbi atıktır" "Maskelerin dezenfekte edilmeye çalışılması, cerrahi maskelerin fiziksel bütünlüğünü ve kumaş yapısını, diğer maskelerin de ilave olarak filtre yapılarını da bozarak işlevsiz hale getirebilir"

İHA

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Ertekin: "Maskeyi katlayıp cebimize koyduğumuz vakit, tıbbi atıktır" "Maskelerin dezenfekte edilmeye çalışılması, cerrahi maskelerin fiziksel bütünlüğünü ve kumaş yapısını, diğer maskelerin de ilave olarak filtre yapılarını da bozarak işlevsiz hale getirebilir"

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Maskeyi çıkartıp katlayıp cebimize koyduğumuz vakit, o artık bir tıbbi atıktır” dedi.
Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maske kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Tüm maskelerin tek kullanımlık olduğuna dikkat çeken Ertekin, “Maskelerin herhangi bir yöntemle dezenfekte edilmeye çalışılması, cerrahi maskelerin fiziksel bütünlüğünü ve kumaş yapısını, diğer maskelerin de ilave olarak filtre yapılarını da bozarak işlevsiz hale getirebilir. O yüzden tüm maskelerin tek kullanımlık olduğunu bilip, kullanım sonrası dezenfekte etmeye çalışarak tekrar kullanmamalıyız" dedi.
Maskenin çıkartılıp katlanıp cebe konulduğu anda o maskenin tıbbi atık haline geldiğini söyleyen Ertekin, "Kullanılan maske ise çöp değil, dikkatinizi çekmek istiyorum, tıbbi atıktır” diye konuştu.
Kullanılan maskelerinde açık alanlara, sokağa atılmaması gerektiğine değinen Ertekin, açık alana atılan bir maskenin, Covid19 hastası birinin kullandığı maske olduğunu düşünülmesi gerektiğini ve direkt olarak bulaşma sebebi olduğunu söyleyen Ertekin, "Tıbbi atık noktaları her yerde yok. Maskelerin tıbbi atık kutularına atılması lazım. Bunu henüz belediyeler geliştiremediler. Temiz bir elle, temiz kullandığımızı düşünürsek, yaklaşık iki saatin üzerinde bir maskeyi kullanmamız gerekir. Bunu yenilememiz lazım. Çünkü konuşuyoruz, nefes alıp veriyoruz, o esnada maske artık ıslanmaya başlıyor, o maske artık kullanımını tamamlamış oluyor, yeni maskeye geçmeniz gerekiyor. İkinci defa diye bir seçenek yok” diye konuştu.

Eczanelerin dışında internette, arabalarda, pazar arabalarının arkasında satılıyor
Herkesin maske takmasının önemli olduğuna da vurgu yapan Ertekin şöyle devam etti:
"Bir kişinin maske takması yeterli değil. Herkes taktığı taktirde virüs, yüzüne, gözüne, ağız ve burun mukozasına ulaşmamış olur. Bu bir avantaj. Kullanılan ürünlerde detay da önemli. Biliyorsunuz maske çok konuşuldu. Önce mecbur kılındı, sonra yasaklandı. Bir pazar oluştu bununla ilgili. Tabii ki zaruri bir ürün, keyfi bir ürün olsa, insanlar tercih etmeyecekti. Kullanım zorunluluğu ile birlikte marketlere de açıldı. Eczane dışında ki ürünleri biz denetlemiyoruz ve takip de edemiyoruz. Eczanelerin dışında internette, arabalarda, pazar arabalarının arkasında satılıyor. Yani her yerde bunun satışı serbest. Üç katlı cerrahi maske diyorsunuz. Ne demek bu? Cerrahi bir ürün nerede bulunmalı. Ya medikalde, ya da eczanede bulunmalı. Eczane kanalına gelen bütün ürünlerin sertifikalarını sorguluyoruz. Özellikle Antalya Eczacılar Odası olarak bu ürünlerin üretim bantlarını, belgelerini ve birebir de teminci olup meslektaşlarımızın halka vermek üzere satışa hazır edecekleri ürünleri de ellerine ulaştırıyoruz. Antalya’da bin 225 eczanemiz var. Tümüne ulaştırma imkanımız da var. Sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Yani eczanelerimizin ellerindeki ürünleri kullanmalarında, vatandaşlar daha güvenli bir şekilde tercih edebilirler. Dışarıda satılan ürünlerle ilgili bir yorum yapamıyorum. Çünkü dediğimiz gibi, en başta güvenlik esaslı bir ürünü kullanıyorsanız, işe yaramıyorsa anlamı yok. Bütün o önlemler boşa gitmiş oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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