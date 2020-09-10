Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Belçikalı Eric Maurice Schollaert (58), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesi'nde, 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Belçikalı Eric Maurice Schollaert'in odasını temizlemek için gelen görevliler, turistin hareketsiz olduğunu görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Eric Maurice Schollaert'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eric Maurice Schollaert'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebini belirlenmesi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Belçikalı turistin kaldığı odada yapılan incelemede, çok sayıda boş içki şişesi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-10 15:04:42



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