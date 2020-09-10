Avokado hırsızları fotokapanla yakalandı; şüpheli çift tutuklandı



Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir bahçeden piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin avokado çalan 1'i kadın 4 şüpheli, jandarma tarafından kurulan fotokapanla tespit edilerek, yakalandı. Şüphelilerden karı-koca olan çift tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Alanya ilçesine bağlı İsbatlı Mahallesi'nde İlhami Yetkin'e ait bahçeden piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin avokado çalındı. Yetkin'in ihbarı üzerine üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Demirtaş Karakolu ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

FOTOKAPANLA YAKALANDILAR

Ekipler, avakoda bahçesine fotokapan cihazları yerleştirdi. Böylelikle bir süre sonra bahçeye yeniden gelen biri kadın 4 şüpheli görüntülendi. Jandarma, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin Halil K. (35) ve eşi Pembe K. (29) ile H.I. (53) ve E.G. (17) olduğunu belirledi. Pembe K., Gazipaşa sahilinde, H.I. piknik yaparken, Halil K. gizlendiği evde, E.G. ise yürüdüğü sırada yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.I. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halil K. ve eşi Pembe K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-09-10 15:10:15



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