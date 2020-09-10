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Alanya'da caretta carettalar denizle buluştu

DHA

Alanya'da caretta carettalar denizle buluştu


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde bulunduğu için koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtadan çıkarak, denize ulaştı. Bu sezon sahilde 250 yuva tespit edilirken, bunlardan 200'ünden yavru çıkışı oldu. Her bir yuvadan ise yaklaşık 70'e yakın yavru çıkarak, denize ulaştı.
Alanya'nın Yeşilöz Sahili'nde kuluçka dönemini tamamlayan ve yumurtalardan çıkan yavru caretta carettalar açıkta bekleyen annelerine ulaşmak için dalgalarla mücadele ederek, kendilerini denize bıraktı. Yavruların yumurtadan çıkıp, denize ulaştığı sırada, bölgede oturan gönüllü hayvansever Güldane Şahin, denize ulaşana kadar caretta carettalara yardımcı oldu. Ağustos ayının ortaları itibariyle yumurtadan çıkmaya başlayan caretta carettaların neredeyse tamamı çıktı. Bu yıl yaklaşık 250 yuvanın bulunduğu bölgede 50 kadar yuva, yoğun yağışla oluşan sel nedeniyle zarar görürken, bu yuvalarda bulunan yumurtalar da çürüdü. Kalan 200 yuvanın her birinden yaklaşık 70 yavru ise denize ulaşmayı başardı.
'BU SAHİLLERİ KORUMAK İSTİYORUZ'
Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, caretta carettaların yumurta bıraktığı, kum zambaklarının yetiştiği Yeşilöz bölgesinin çok önemli olduğunu ve alternatif turizm bölgesi olarak korunması gerektiğini söyledi. Başkan Kayhan, "Bereketli bir yıl oldu. Yeşilöz Sahili'ndeyiz. Burası gerçekten cennet. Alternatif turizm yapılabilecek en önemli bölgelerimizden birisi. O yüzden bir şekilde bu sahili korumamız gerekiyor. Yeşil deniz kaplumbağalarımızın Samandağ bölgesinden sonra 2 yıldır bu bölgede de çok görülmesi açısından şanslıyız. Biliyorsunuz onlar otobur, carettalar etobur. Dolayısıyla bu da deniz içinin canlılığını ifade eder. 20-25 sene önce buradan çıkan yavrular bir şekilde buraya tekrar gelmek istemişlerdir. Zorunlu olarak çıkıp, yumurta bırakmışlardır. Biz, bu sahilleri korumak istiyoruz. Buranın Türkiye'nin ve Alanya'nın turizm yapılan bölgesi olmasını istiyoruz. Bu korunmaya muhtaç hayvanlarımızı ve bitkilerimizi korumaya, inatla devam edeceğiz" dedi. 
'200 YUVAMIZA MAŞALLAH DİYELİM'
Bölgede bulunan caretta carettalar ve kum zambaklarıyla ilgilenen gönüllü hayvansever Güldane Şahin de carettalar açısından çok güzel bir sezon olduğunu söyledi. Şahin, "Burada 15 Mayıs6 Ağustos arasında caretta caretta yuvalarımız oluştu. Yavrularımız da yaklaşık 1 Temmuz ile beraber hala devam etmekte. 5 gün sonra bütün yavrularımızı denize göndermiş olacağız. Birkaç yuvamız kaldı. Hayırlısıyla inşallah onların da denize kavuşmalarını izleyeceğiz. Çok güzel bir sezondu carettalar açısından. 250 yuvamız vardı. Bunun 29 kadarı dalgalar ve sel sularıyla gitti maalesef. 10 tane yuvamıza köpekler ve tilkiler zarar verdi. Aynı zamanda yavrularımıza müdahale eden sansar, karga ve martılar oldu. Fakat çok olumlu bir sezondu caretta yuvalarımız ve yavrularımız açısından. 200 yuvamıza maşallah diyelim. Yaklaşık her bir yuvadan 70 yavrumuz denize ulaştı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-09-10 15:30:23

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