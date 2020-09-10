Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 10 yıl önce dünyadaki ilk kadavradan rahim naklinin ardından geçtiğimiz 4 Haziran’da annelik sevinci yaşayan Derya Sert (32) için ikinci bebeği bu aşamada önermediklerini belirterek, “Dünyada öneriliyor mu, isteyen anneler çok olunca, olabilir diye tavsiyeler var. Ama biz bu aşamada bunları önermiyoruz. Şimdilik bir çocukla yetinmesi uygun gibi görünüyor sağlık açısından hem de tecrübe açısından ” dedi.

Mersin’de yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan 32 yaşındaki Derya Sert’e, 10 yıl önce kadavradan alınan rahim, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla nakledildi. Nakilden 10 yıl sonra Sert, kendi yumurtasıyla hamile kaldı ve geçtiğimiz 4 Haziran’da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya getirdi. ‘Ömer Özkan’ ismi verilen bebek tedavi sürecinde 3 ayı sağlıklı bir şekilde geride bıraktı. Oğlu ile aynı odada hayatına devam eden Derya Sert’in ise verdiği mutluluk pozlarına yansıdı.

Prof.Dr. Ömer Özkan, Derya Sert ve bebeğinin durumunun çok iyi olduğunu ve 3 ayı geride bıraktıklarını kaydetti. Bu zamanlarda Derya Sert’i taburcu etmeyi planladıklarını dile getiren Özkan, “Gideceği bölgede sorun yaşamasını istemedik. Sağlıklı çocukların bile bir bakımları tedavi süreci olur. Ömer Özkan bebeğinde kontrolleri bakımları var, 10,14 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Bebeğimizin sağlıklı bir şekilde evine gitmesini umuyoruz” dedi.



"Normal bebeğin kilosuna yaklaştık"

Ömer Özkan’ın normal bir bebekten farkı olmadığının altını çizen Prof.Dr. Özkan, “Normal bir bebeğin kilosuna yaklaştık. Tüm süreçleri atlattık. Bugüne kadar tehlikeli bir süreç, herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Küçük ağırlıklı doğan bebeklerde görülen riskleri biz görmedik. Ufak tefek takiplerimiz var. Bölümdeki arkadaşlarımız yakından takip ediyor, belirlediğimi sürede sağlıklı şekilde bebeğimizi evime taburcu ederiz” ifadelerini kullandı.



"Normal insanlar gibi korunacak"

Yeni tip korona virüs (Covid19) sürecinde nakil hastalarının durumunu da değerlendiren Prof.Dr. Ömer Özkan, şunları söyledi:

“Nakil hastalarından durum farklı. Derya Sert bir nakil hastasıydı ama artık değil. Naklettiğimiz doku alındı, eski dönemde kullandığı ilaçları kullanmıyor. Normal bir anne, birey neyse Derya Sert de o durumda. Bir anne nasıl davranması gerekiyorsa oda öyle. Kullanacağı bir ilaç yok. Sağlığını, bağışıklık sistemini etkileyen bir ilacı artık Derya Sert kullanmıyor. Normal insanlardaki gibi bir riski var, onun haricinde başka riski yok. O nedenle tüm vatandaşlar gibi kovidden korunması gerekiyor, ekstra bir riski olmamakla birlikte. Ama hepimiz risk altındayız. Nakil hastalarında olan riskler Derya için geçerli değil. Bu bebek içinde geçerli. Küçük bir bebek onun da korunması gerekiyor. Ama ekstra bir özen gerekir mi, fanuslar içine konması gerekir mi buna gerek yok. Normal insanlar gibi korunması gerekiyor.”



"İkinci bebek"

Rahim naklinin ardından doğum yapan annelere ikinci bebeğin önerilmediğine vurgu yapan Prof.Dr. Özkan, “Zaten önermiyoruz. Bir karaciğer, akciğer, kalp gibi değil. Hayat kurtarıcı değil. Dünyada öneriliyor mu, isteyen anneler çok olunca, olabilir diye tavsiyeler var. Ama biz bu aşamada bunları önermiyoruz. İlaçları kullanılıyorlar. Uzun süreç geçiyor. Bunların şimdilik bir çocukla yetinmesi uygun gibi görünüyor sağlık açısından hem de tecrübe açısından” diye konuştu.

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