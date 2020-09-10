Antalyaspor'da Gençlerbirliği karşısında 3 eksik

Süper Lig’in ilk maçında sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu mücadelede sakatlığı bulunan 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun perdesini evindeki Gençlerbirliği maçı ile açacak olan Fraport TAV Antalyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Geçen sezonun ikinci yarısındaki iyi futbol ve çıkışını bu sezonda devam ettirmek isteyen Antalyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, taktik antrenmanla son buldu. Alman yıldız Lukas Podolski takımla çalışırken, Gençlerbirliği maçında süre alması bekleniyor. Takıma geç katılmasına rağmen hazır görünümüyle dikkat çeken Nuri Şahin’in ise ikinci yarıda sahada olması bekleniyor. Antalyaspor’da Gençlerbirliği maçında sakatlıkları bulunan,Drole, Serdar Gürler ve Bahadır Öztürk forma giyemeyecek.

Pazar günü Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol, Mehmet Metin, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetecek.

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