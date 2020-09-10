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Korkuteli’nde maske, mesafe ve hijyen denetimi

İHA

Korkuteli’nde maske, mesafe ve hijyen denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı maske ve hijyen denetimleri, Korkuteli’nde de aralıksız devam ediyor. Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Belediyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden oluşan ekipler caddelerde esnafların iş yerlerinde denetleme yaptı. Protokol üyeleri, iş yerlerin tek tek dolaşarak, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında kurallara uyulup uyulmadığını inceledi.
Korkuteli Sağlık İlçe Müdürü Dr. Oya Dirican, “Artık kurallara uymayanlara ceza uygulaması yapılacak. Maalesef son günlerde ilçemizde korona virüs hasta sayımız arttı. Vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen kurallara uysunlar. Virüsten korunmanın yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bireysel olarak kendilerini korusunlar.” dedi.

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