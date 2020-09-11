Rus turistlerin banka hesaplarından para çeken 3 kişi tutuklandı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yardım etme bahanesiyle yaklaştıkları 2 Rus turistin hesaplarından kredi kartlarıyla 62 bin ruble ve 74 dolar çektiği tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus uyruklu adı açıklanmayan turist, salı günü bölgede bulunan banka ATM'sinden para çekmek istedi. Para çekemeyen Rus turiste, 2 kişi yardım etmek istedi. Rus turist, kartı makinede kaldığı için ATM'nin yanından ayrıldı.

Rus turistin ayrılmasının ardından 2 şüpheli, kredi kartından 32 bin Ruble karşılığında Türk lirası çekti. Bu sırada Rus turist, kartını iptal ettirmek amacıyla bankasını aradığında, hesabından para çekildiğini öğrendi. Rus turist, otel görevlileri aracılığıyla jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.

Aynı gün, Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir kadın Rus turist de banka ATM'sinden yardım etme bahanesiyle yanına yaklaşan bir şüphelinin, hesabından 30 bin ruble ve 74 dolar karşılığı para çektiğini belirterek şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki olayın yakın bölgelerde yaşanması nedeniyle şüphelilerin aynı kişiler olabileceğini dikkate alarak araştırma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle koordinasyon içerisinde yürütülen çalışma sonucunda, kimlikleri belirlenen şüpheliler Ş.D., L.P., M.İ. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ş.D., L.P. ve M.İ. tutuklanırken, A.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rus turistlerin hesaplarından çekilen paralar ise bulunamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-11 10:35:11



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