Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'e destek paylaşımı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e destek için sosyal medyada #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek hastagı açıldı.

Antalya'daki özel bir hastanede 17 Ağustos'ta başlayan koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e destek için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Başkan Böcek'in bir an önce iyileşip, tekrar görevine dönmesi için birçok siyasi parti yetkilileri, sanatçı ve başkan Böcek'e destek olmak isteyen kişiler sosyal medya hesaplarından #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek paylaşımları yaptı. Twitter'da gündem sırasında yer alan #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek hastagını 27 binden fazla kullanıcı paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK VERDİ

Başkan Muhittin Böcek için sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in Covid-19 ile mücadelesini yenerek, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş da başkan Böcek için paylaşım yaptı. Yavaş, "Covid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in çok yakında güzel haberlerini alacağımıza inanıyoruz. Başkanımızın yeniden sağlığına kavuşup, Antalya'da çok güzel işlere imza atacağına inancımız tam" diyerek paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya paylaşımında, "Covid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in virüse karşı verdiği mücadelenin olumlu sonuçlanacağına inancımız tam. Güzel haberleri en kısa zamanda bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Başkan Böcek'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Covid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in virüse karşı verdiği mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum. Kalbimiz ve dualarımız Muhittin Başkan ile" paylaşımını yaptı.

SANATÇILARDAN DA DESTEK

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Şam da #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek hastagıyla paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Muhittin Böcek'e acil şifalar diliyorum. Bir an önce yeniden sağlıkla görevine dönmesini diliyorum."

Oyuncu Mert Fırat, başkan Böcek'in geçen sene Altın Portakal Film Festivali'nde çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına şüphem yok. İyi kalbi ve her kesimi kucaklayan samimiyetiyle kalpler Muhittin Böcek için atıyor" diye yazdı.

Başkan Böcek'e destek paylaşımı yapanlar arasında CHP'lilerin yanı sıra diğer partilerden de insanlar yer aldı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-11 11:41:04



