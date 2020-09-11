Cezaevi firarisi, evinde yakalandı

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cezaevi firarisi Süleyman Öksüzoğlu (46), evinde yakalandı.

Kahramanmaraş ile Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde, 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'ağaç kesme', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'hırsızlık' gibi 11 ayrı suçtan yargılanıp, mahkumiyet kararları olan Süleyman Öksüzoğlu, bir süre önce cezaevinden firar etti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Öksüzoğlu'nun Ulualan mevkisindeki evinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kısa süreli takibin ardından dün eve operasyon düzenledi.

Süleyman Öksüzoğlu yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öksüzoğlu tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-11 11:42:16



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