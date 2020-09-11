Domatesler, 30 bin dekar alanda toprakla buluşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domatesler, 30 bin dekar alanda toprakla buluşuyor

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2020 – 2021 örtü altı sebze sezonu için 30 bin dekar alanda domates dikimleri yapılıyor

Domatesler, 30 bin dekar alanda toprakla buluşuyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2020 – 2021 örtü altı sebze sezonu için 30 bin dekar alanda domates dikimleri yapılıyor
Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca’da bu yıl 30 bin dekar alanda domates üretimi yapılacak. Yaklaşık 55 bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılan Kumluca’da üretimin yüzde 65’ini domates üretimi oluşturuyor. Yaklaşık 10 gündür devam eden domates dikimleri aralıksız sürüyor.
Domates üreticisi Ergün Eren bu zamanda, sıcakta üreticilerin var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, "Kış mevsiminde hazırlık sıcakta olmayınca olmuyor. Kış aylarına kalınca sebze yetişmiyor. Eken domateslerimizin bir kısmı dikildi. Şimdi ikinci kısmı dikiliyor. Üçüncü kısmı ise inşallah Ekim ayında dikilecek. Bunları Kasım Aralık ayında hasada başlayacağız. Bu üretim Mayıs ve en son Temmuz ayında biter. Ağustos’ta dikenler Martta bitirir. Eylülde dikenler Mayısta bitirir. Ekimde dikenler de Temmuz ayında bitirirler Allah’ın izni ile” dedi.
Biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerinin de üretiminin devam edeceği Kumluca'da üretimin kesintiye uğramaması için domates dikimleri Ağustos ayından Martın son günlerine kadar kademeli olarak devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’nün milyonlarca lirayı nasıl akladığı raporla açıklandı Paraların aklanmasına ilişkin 39 şüpheliye adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER FETÖ’nün milyonlarca lirayı nasıl akladığı raporla ...
ATSO Başkanı Çetin: “En fazla sigortalı istihdam kaybı Antalya’da” Başkan Çetin'den işsizlik uyarısı
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “En fazla sigortalı istihdam ...
(ÖZEL) İngiliz golfçülerin rotası sonbaharda Türkiye olacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) İngiliz golfçülerin rotası sonbaharda Türkiye ...
Vektörel mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Vektörel mücadele sürüyor
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sürüyor
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sürüyor
İnşaat işçileri paralarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkıp, eylem yaptı
YEREL HABERLER İnşaat işçileri paralarını alamadıkları iddiasıyla ...
Sıcak hava bunalttı, sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Sıcak hava bunalttı, sosyal mesafe unutuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi: Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi: Başkan Böcek'in sağlık ...
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Macron ile ilgili yaptığı konuşmayı paylaştı
YEREL HABERLER Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Macron ile ilgili yaptığı ...
Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı
YEREL HABERLER Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak ...
Döşemealtı Cezaevi yoluna kaldırım yapılıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı Cezaevi yoluna kaldırım yapılıyor
Kumlucu'da 30 bin dekar alanda domates fidesi dikimi
YEREL HABERLER Kumlucu'da 30 bin dekar alanda domates fidesi dikimi
Alanya HEP’ten uzaktan eğitim kararı
YEREL HABERLER Alanya HEP’ten uzaktan eğitim kararı
Rektör Özkan: Başkan Böcek makineye bağlı
YEREL HABERLER Rektör Özkan: Başkan Böcek makineye bağlı
Antalya'da balıkçıların ağına dev vatoz balığı takıldı
YEREL HABERLER Antalya'da balıkçıların ağına dev vatoz balığı ...
Cezaevi firarisi, evinde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, evinde yakalandı
Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'e destek paylaşımı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'e destek paylaşımı
'Çiğ köfte pastası'yla doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER 'Çiğ köfte pastası'yla doğum günü kutlaması
3 kadının cadde ortasındaki dansı kamerada
YEREL HABERLER 3 kadının cadde ortasındaki dansı kamerada
Kepez’de 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor
YEREL HABERLER Kepez’de 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının taktiğini çalıştı Antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının taktiğini ...
Polise sevgilisini 'öldürdüm' dedi, duruşmada reddetti
YEREL HABERLER Polise sevgilisini 'öldürdüm' dedi, duruşmada ...
11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı Tersaneye yapılan operasyonda jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi ...
Rus turistlerin banka hesaplarından para çeken 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Rus turistlerin banka hesaplarından para çeken 3 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X