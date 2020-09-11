Antalya'da balıkçıların ağına dev vatoz balığı takıldı

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Antalya açıklarında balıkçıların ağına takılan dev vatoz balığı görenleri hayrete düşürdü.

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.

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