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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya HEP’ten uzaktan eğitim kararı

İHA

Alanya HEP’ten uzaktan eğitim kararı

Alanya HEP Üniversitesi Senatosu, 20202021 güz döneminde eğitim ve öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan yapılmasını kararlaştırdı. Yazılı yapılan açıklamada, Covid19 salgınındaki gelişmeler nedeniyle kararın alındığı, öğrencilerin sağlık ve esenliğinin düşünüldüğü dile getirildi.
Üniversiteden uzaktan eğitim kararına ilişkin şu açıklamaya yer verildi : “Alanya HEP Üniversite Senatosu, devam eden Covid19 küresel salgınındaki son gelişmeler nedeniyle, tüm öğrencilerimizin sağlık ve esenliği açısından 20202021 güz döneminde eğitim öğretimin uzaktan eğitim ağırlıklı olarak sürdürülmesi kararı almış bulunmaktadır. Buna göre; tüm dersler ve ders kapsamındaki etkinlikler ve ölçmedeğerlendirme uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilecektir. Müfredat içerisinde yer alan ve yüz yüze yapılmasının gerekli veya yararlı olduğu kesimler, uzaktan eğitim malzemesi ve sunumlarına ek olarak; salgının seyri, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün tavsiyeleri doğrultusunda, öğrencilerimizin katılım olanakları dikkate alınarak dönem sonunda veya izleyen dönemlerde yüz yüze olarak tekrarlanacaktır
Dönem başlangıcı ve kayıt yenileme tarihleri üniversitemiz web sitesinde ilan edilmiştir. Salgının en kısa zamanda sona ermesi en büyük dileğimizdir. Ancak bu süreci, dijital teknolojilerin rasyonel entegrasyonu yoluyla eğitim öğretimi daha etkili ve verimli kılacak bir yükseköğretim modelini hayata geçirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm çabalarımızı dijital teknolojilerin potansiyelinden azami şekilde yararlanan ve yüz yüze öğretimden daha etkili öğrenme sağlayacak kapsamlı bir çevrimiçi uzaktan eğitim uygulamasına yöneltmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğü.”

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