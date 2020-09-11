Kumlucu'da 30 bin dekar alanda domates fidesi dikimi



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 20202021 örtü altı sebze sezonu için 30 bin dekar alanda domates fidesi dikimi yapılıyor.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da bu yıl 30 bin dekar alanda domates üretimi yapılacak. Yaklaşık 55 bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılan Kumluca'da, üretimin yüzde 65'ini domates üretimi oluşturuyor. Yaklaşık 10 günden beri devam eden domates fidesi dikimleri aralıksız sürüyor.

Kumlucalı üretici Ergün Eren, "Yeni bir sezona başlamış bulunmaktayız. 20202021 üretim sezonu tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız, felaketsiz bir yıl diliyoruz. Sıcakta üreticilerimiz var güçleriyle çalışıyor. Kış mevsiminde hazırlık sıcak da olmayınca olmuyor. Kış aylarına kalınca sebze yetişmiyor. Domateslerimizin bir kısmı dikildi. Şimdi ikinci kısmı dikiliyor. Üçüncü kısmı ise inşallah ekim ayında dikilecek. Kasımaralık aylarında hasada başlayacağız. Bu üretim mayıs ve en son temmuz ayında biter. Ağustosta dikenler martta bitirir. Eylülde dikenler mayısta bitirir. Ekimde dikenler temmuz ayında bitirir" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "10 gün önce güzlük sezonunu diktik. Şimdi de baharlığa doğru kışlık olanın dikimini yapıyoruz. Ortalama 55 bin dönüm örtü altı sera üretimi var Kumluca'mızda. Bundan 1015 gün sonra sezonluk diye tabir edilen domates dikimleri başlayacak, biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünlerimizle devam edecek. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-09-11 12:12:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.