İnşaat işçileri paralarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkıp, eylem yaptı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın işçileri, paralaranı alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirilen işçiler, paralarının bir kısmını aldı.

Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde Murat Y.'ye ait inşaatta çalışan bir grup işçi, iddiaya göre uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Saat 09.30 sıralarında çalıştıkları 5 katlı inşaatın çatı katına çıkan işçiler, paralarını almak istediklerini söyleyerek müteahhite seslendi. Çevredekiler, işçilerin çatıya çıkıp bağırdıklarını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inşaata gelen İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve çok sayıda polis, işçileri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ustabaşının da kendilerini kandırdığını iddia eden işçiler, bir haftadır mağdur edildiklerini söyleyerek, 25 bin TL alacakları olduğunu belirtti. İşçiler, yemek verilmediğini ve pislik içerisinde yatırıldıklarını iddia etti.

'HAKKIMIZI, EMEĞİMİZİ GASP EDİYORLAR'

İşçi Yasin Demircan, '74 dairelik iş var' denilerek kandırıldıklarını iddia etti. Demircan, "Van'dan çıkıp buraya geldik. Yaklaşık 20-25 gündür çalışıyoruz. 1 hafta önce bizi işten kovdular. Bizim yattığımız yer, köpek bağlasan durmaz. Paramızı inkar ediyorlar, aç susuz bizi burada yatırıyorlar. Şimdi de paramızı inkar edip, yarısını getiriyorlar, tümünü getirmiyorlar. Biz mağduruz, bizim hakkımızı versinler. Hakkımızı, emeğimizi gasbediyorlar. 25 bin lira alacağımız var, adam 16 bin lira getiriyor. Burada 10 kişi yatıyor. Müteahhit bize parayı vermiyor. Kimse bizi umursamıyor" dedi.

Polisin uzun uğraşları sonucu aşağı indirilen işçilere, 16 bin TL ödeme yapılarak, kalanını da alacakları konusunda ikna edildi. İşçiler eylemleri sonrası ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-09-11 12:44:31



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