(ÖZEL) İngiliz golfçülerin rotası sonbaharda Türkiye olacak

Bekir Kara: İngiliz golfçüler, pandemide İspanya ve Portekiz'e uçuşlar yasak olduğu için ülkemize gelecekNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) GOLF Milli Takımlar Bölge Antrenörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, "Pandemi sonrası şu andaki görüntü beklediğimizden çok çok daha iyi, golfçüler gelmeye başladı. Özellikle şu anda İngiltere'deki golfçüler İspanya ve Portekiz'e uçuşların yasak olmasından dolayı tamamen ülkemize gelecek. Ekim ve kasım ayı golf turizmi için iyi aylar. Sonbahar ayını da iyi geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Regnum Carya Oteller Grubu'na bağlı National Golf Kulübü, sahalarını hazırlayıp, golfçüleri beklemeye başladı. Bölgenin en büyük golf sahalarına sahip olan grup, her iki sahasında da golfçülere hizmet verecek. Golf Milli Takımlar Bölge Antrenörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, yaptıkları hazırlıklar ve golf turizmiyle ilgili son durum hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Bekir Kara, "Pandemi sonrası şu andaki görüntü beklediğimizden çok çok daha iyi, golfçüler gelmeye başladı. Eylül ayı normal seyrinde, geçen yıllarda olduğu gibi. Ekim ve kasım geçen yıllara göre iptallerden dolayı biraz düşük, onların da son dakika rezervasyonları ile toparlanacağını düşünüyorum. Özellikle şu anda İngiltere'deki golfçüler İspanya ve Portekiz'e uçuşların yasak olmasından dolayı tamamen ülkemize gelecek. Ekim ve kasım ayı golf turizmi için iyi aylar. Önümüzdeki bahar ayı ekim ve kasım ayına ertelemiş, tamamen iptal etmemişlerdi. O dönemde de koronavirüsten kurtulmuş oluruz ve problem yaşamayız. Sonbahar ayını da iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Tüm işletmeler ayakta kalacak ve en azından para kazanamasalar da tüm giderlerini karşılayarak zarar etmeyeceklerdir" dedi.

"30 ÜLKEDEN GOLFÇÜLER GELİYOR"

Rusya'da golfün yeni olduğunu ancak çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Bekir Kara, "Bundan 5 yıl önce Rusya'da 8 saha varken, sadece Moskova'da 30 saha oldu. Rusya'da günden güne golfçü sayısı da çoğalıyor. Rus golfçülerin en çok geldiği bölge Antalya. Rusya'dan her gün uçuş var ve çok kısa mesafe. Rusların yüzde 90'ı Antalya'ya geliyor. Ukrayna da hareketlenmeye başladı. Her yeni başlayan golfçü bizim misafirimiz oluyor. Yeni pazarlar bizim için Rusça konuşan bölgeler, Kazakistan, Doğu Avrupa ülkeleri gibi yeni pazarlarımız. Önceki dönemlerde Alman, İngiliz, Fransızlar; en büyük payı oradan alıyorduk. Bunu bir şekilde genişlettik. 30 farklı ülkeden bölgemize golfçüler geliyor" diye konuştu.

"PANDEMİDEN DOLAYI KURALLAR TÜM DÜNYADA DEĞİŞTİ"

Koronavirüs pandemisi sonrası golf sahalarında yeni kuralların uygulanmaya başladığını hatırlatan Bekir Kara, şunları söyledi:

"Tüm dünyada geçerli olan kurallar değişti. Golf sahasında deliğin olduğu bayrak; pandemi öncesi çıkarıp topu deliğe atıyorduk. Şu anda o bayrağa dokunmak yasak. Kum engeller de vuruştan sonra tırmıkla düzeltilirdi. Şimdi tırmık yok. Ortalama bir golf sahası 700 dönümden oluştuğu için sosyal mesafe olarak bir sıkıntı yok. Oyuncular arası çıkış 10 dakika ara ile olunca gruplar birbirini görmüyor. Birçok kural değiştirildi."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bekir Kara ile röportaj

Golf sahalarından görüntüler

Golf oynayanlardan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-09-11 12:58:46



