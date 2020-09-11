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AÜ Rektörü Özkan: “Muhittin Böcek makineye bağlı” “Maalesef entübe edilmek zorunda kalındı. Yine sabah bilgi aldık. Her geçen gün bir tık daha iyi gidiyor.”

İHA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında üniversitenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özkan, "Evet maalesef entübe edilmek durumunda kalındı, benim bildiğim kadarıyla. Yine sabah bilgi aldık. Her geçen bir tık daha iyiye gidiyor, bence bu iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki hasta için yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonrasının ne olacağını...

AÜ Rektörü Özkan: “Muhittin Böcek makineye bağlı” “Maalesef entübe edilmek zorunda kalındı. Yine sabah bilgi aldık. Her geçen gün bir tık daha iyi gidiyor.”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında üniversitenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özkan, "Evet maalesef entübe edilmek durumunda kalındı, benim bildiğim kadarıyla. Yine sabah bilgi aldık. Her geçen bir tık daha iyiye gidiyor, bence bu iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki hasta için yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonrasının ne olacağını bilemezsiniz makineye bağlı hasta için. O da makineye bağlı şu anda" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan basın toplantısı düzenleyerek, projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker de katıldı. Korona virüs döneminde göreve geldiğini hatırlata Özkan, zor bir dönemden geçildiğini, Covid19’un sağlığı, eğitimi ve ekonomiyi yakından etkilediğine dikkat çekti. Özkan, “Bende 3’ünün kesiştiği bir kurumu yönetiyorum. Burası güzel, oldukça büyük ve çok da özel bir kurum. O yüzden burayı iyi yönetmek gerçekten çok önemli. İyi yönettiğimiz zaman ürünlerin de iyi ortaya çıkacağına inanıyorum. Benim amacım liyakata önem verilmesi. Liyakata dikkat edildiği takdirde, ürünlerin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bu kurumda herkesin hakkı var. 70 bin öğrencimiz var, 3 bin akademisyenimiz var çok da fazla personelimiz var. Burada sağlık hizmeti alan çok insan var. Onların hepsine karşı bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda liyakatın çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Marka olmak istiyorum”
Covid19 döneminde sağlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, “Örneğin, ‘aşı neden Türkiye’de çıkmıyor?’ diyoruz. Bence yeterince liyakatlı davranmıyoruz. Çalışan ve çalışmayanı ayırt etmiyoruz. Özel kurumlarda bu böyle. Hala kurumlarımızda bunu oturtamadık. Ben bunu oturtmayı çok istiyorum. Eğer böyle olursa teknolojik olarak çok ileri gideceğiz, Antalya’da çok ileri gideceğiz. Eğitimde ve sağlıkta ileri gideceğiz, belki aşıyı bulacağız. Bir marka olmak istiyorum. Tek bir marka bile ülkeye yeter. Bazı sebeplerden dolayı bir marka oluşturamadık. İnşallah çalışan ve çalışmayanı ayırt ederek, iş huzurunu sağlayacağız. Bu konuda önemli projelerimiz var” dedi.

Rektör Özlenen Özkan’ın projeleri
Yapacakları projelere değinen Rektör Özkan, sözlerine şöyle devam etti:
"Antalya tarım ve turizm şehri ama öne çıkan tarım ve turizm projelerimiz olmadı. Covid döneminde turizmin nasıl olması gerektiği konusunda bir yazılım yapmaya başladık. Bazı projeler var. Mesela tohum kalitesi çok önemli. Topraksız, havasız ve susuz tarımı ilerletmek gerekiyor. Tarımla ilgili de güzel projelerimiz olacak. Diğer yandan bizim hastanemizin çok ciddi bir otopark sorunu var. İnsanlar otopark sorunu nedeniyle hastaneye gelmek istemiyor. Acil çözmemiz gereken sorun bu. Hem insanlar mutlu olur, hem de güzel bir görüntü oluşur. Ama bunun için de bazı maddi sorunları aşmamız gerekiyor. Antalya sağlık turizmi için de mükemmel bir lokasyon. Daha önce sağlık turizmi, pek yerini bulmuş değil. Profesyonelce yapılmıyor. Organ nakli, onkoloji, cerrahi gibi alanlara çekmemiz gerekiyor. Antalya hem turizm açısından, hem de sağlık açısından alt yapısı zengin bölge. Bununla ilgili bazı projelerimiz var. Sağlık turizmi olması gereken yerde değil."
Araştırmalarla ilgili laboratuvar olması gerektiğini ifade eden Özkan, üniversitenin bünyesinde bir hayvan laboratuvarının olduğunu, bunun da alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özkan, “Bununla ilgili gelişmelerimiz oldu. Hatta ben, ‘neden hayvanlar üzerinde deney yapılıyor?’ denilerek eleştirildim. Evet, bende hayvanları çok seviyorum ancak hala hücreler üzerinde yapılan deneyler maalesef tatmin edici olmuyor. O yüzden hayvanlarla ilerlemek zorundayız. Bende bunu istemiyorum ama Covid aşısı da yine hayvanlar üzerinde uygulanıyor. Bu açıdan hayvan laboratuvarı çok önemli” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyayla ilgili de projeleri olduğunu belirterek, “Ama bunu pek söylemek istemiyorum. Sosyal medya çok sık kullanılıyor ama gerekli sıkıntıları da var. Gerekli mercilere başvurduktan sonra sizinle paylaşacağım” şeklinde konuştu.

“AÜ’nün şehirle arasında mesafe var”
Akdeniz Üniversitesinin Antalya ile arasında bir mesafe olduğuna dikkat çeken Rektör Özkan, bu algıyı yeni yönetimle birlikte yıkacaklarını vurguladı. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile bir işbirliği içerisinde olduklarını anlatan Özkan, “Bu işbirliğince hem sanayicilerle, hem de Antalya’yla el ele vermeyi planlıyoruz. Şehirdeki bazı sosyolojik sıkıntılara üniversitenin liderlik yapması gerekiyor. Kent konseyi ve STK’larla iş birliği yaparak, çözüm önerileri yapmak gerekiyor. Kadın sorunu hala bütün dünyada ciddi sorun. Kadınlarla ilgili de bazı projelerimiz var” dedi.

“Online eğitime devam”
Online eğitim hakkında da konuşan Özkan, “İlk etapta yola çıktığımızda hibrit eğitim için hazırlıklar yaptık. Covid maalesef beklenilenden daha fazla ilerliyor. Biz da bu anlamda YÖK’ün tavsiyelerine uymak zorundayız. Zaten sağlık olmaza hiçbir şeyin önemi yok. ‘Covid gençlere uğramaz’ diye de bir algı var, kesinlikle bu doğru değil. Asla böyle bir şey yok. Öncelik sağlık ve güvenlik. Öğrencilerimizi, onların sevdiklerini korumak zorundayız. YÖK’ün önerdiği gibi, online devam edeceğiz” diye konuştu.

“Başkan Böcek makineye bağlı”
Covid19 nedeniyle hastanede tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Özkan, “Biz zaten hastaneyle yakın işbirliği halindeyiz. Sürekli haber alıyoruz, iletişim halindeyiz. Gerekli destekleri her zaman verdiğimizi ne zaman isterlerse desteğimizi alacağını biliyorlar. Herkes o anlamda çok rahat. Hem hastane yönetimi, hem de başkanımızın yakınları. Evet maalesef entübe edilmek durumunda kalındı, benim bildiğim kadarıyla. Yine sabah bilgi aldık. Her geçen bir tık daha iyiye gidiyor, bence bu iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki hasta için yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonrasının ne olacağını bilemezsiniz makineye bağlı hasta için. O da makinaya bağlı şu anda. O anlamda takipler devam ediyor. Çok kısa zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla” cümlelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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