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Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu: “Başkan Böcek'in durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor." "Biraz daha süreç lazım. Doktorlar acele etmememiz gerektiğini söylüyor”

İHA

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu: “Başkan Böcek'in durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor." "Biraz daha süreç lazım. Doktorlar acele etmememiz gerektiğini söylüyor”

Covid19 nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, “Durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor. Biraz daha süreç lazım. Doktorlar acele etmememiz gerektiğini söylüyor” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında yapıldı. Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Hacıarifoğlu, “Vali beyle bir ziyaret yaptık. Bütün yoğun bakım doktorları, diğer AÜ’den hocalarımız, AÜ Rektörü Özlenen Özkan’da vardı. Geniş bir bilgi aldık. Durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor. Biraz daha süreç lazım. Doktorlar acele etmememiz gerektiğini söylüyor. Bunun da bilgisini vermek istedim” dedi.
Parti grup sözcüleri de Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerini sundu. Gündemde yer alan 30 maddede oy çokluğuyla kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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