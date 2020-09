AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İmam Hatip Liselerinin Türkiye’deki gene eğitim sisteminin parçası olduğuna ve gün geçtikçe halkın yoğun ilgisi ve beğenisini kazandığına vurgu yapıldı. İmam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İmamHatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra ilahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlâkî davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır.” denildi.

İmam Hatip Liseleri ile ilgili oluşturmaya çalışılan yanlış, çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceklerinin altı çizilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz. Bizler AK Parti Antalya Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmamHatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir.”

