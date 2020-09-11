Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı (2)



KİCK BOKS SPORCUSU ASLAN: BİZDE KORKMA OLMAZ

Antalya'da kendisi içerideyken hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan 2 kişiyi yakalayıp polise teslim eden eski kick boks sporcusu Emre Arslan, başından geçenleri DHA'ya anlattı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi gören iş yeri sahibi 26 yaşındaki Emre Arslan, zanlıları yakaladığı günden birkaç hafta önce de dükkanında hırsızlık girişimi olduğu için tedbir amaçlı dükkanda yattığını söyledi. Hırsızları farkedince korkmadan müdahale ettiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bu olaydan 1-2 hafta önce de aynı şekilde hırsızlık oldu. Ben artık iş yerimde yatmaya başladım. O gün de burada yatıyordum. Saat 06.40 gibi sese uyandım. Kapıyı zorladılar. Bir kişide bu tarafta nöbet tutup, gözcülük yapıyordu. O an beni görmesinler diye sürünerek çıktım. Kapıyı zorlayanı beni görünce kaçmaya başladı. Sonra koşup yakaladım polise haber verdim. Kendimi güvende hissetmek için kurusıkı tabancam vardı. Polise ifade verip, silahı teslim ettim. Bizde korkma panikleme olmaz. Hem canımız hem malımız için korkmayız. Bütün esnaf bu durumdan korkmaz."Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-09-11 17:44:04



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