İşçilerin taşındığı kamyonet ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, işçilerin taşındığı kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında AntalyaIsparta yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisi üzerinde meydana geldi. Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen işçileri taşıyan Abdullah Kunt yönetimindeki 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Tuğba Yarıcı ve otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonette bulunan 12 kişi yaralandı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-09-11 20:17:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.