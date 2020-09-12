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Yat ve medikal sektörü, ticaret hacmini artırdı

DHA

Yat ve medikal sektörü, ticaret hacmini artırdı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yat ve medikal sektörleriyle öne çıkan Antalya Serbest Bölge (ASBAŞ), 8 aylık dönemde 542 milyon dolarlık ticaret hacmiyle, bir önceki yıla göre yüzde 8 büyüyerek kendi rekorunu kırdı.
ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya'nın medikal, yat, elektronik, tekstil ve tarım sektörlerinin dünyaya açılan kapısı ASBAŞ'ın OcakAğustos 2019 dönemini kapsayan 8 aylık süreçteki toplam ticaret hacminin 502 milyon dolar olduğunu, bu yıl aynı dönemde yüzde 8'lik artışla rakamın 542 milyon dolara ulaştığını söyledi. Gürses, 2019 yılında 777 milyon dolar ticaret hacmine ulaştıklarını, 2020 yılının da 820 ile 850 milyon dolar civarında kapanmasını hedeflediklerini belirtti. ASBAŞ'ın ihracatının yüzde 52'sinin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Gürses, İslam ülkelerine yüzde 18 olan hacmin, 85 ülke ile karşılıklı devam ettiğini kaydetti.
'PANDEMİ DÖNEMİNDE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANDI'
Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla birlikte özellikle medikal ve yat sektöründe gözle görülür artış yaşandığını hatırlatan Gürses, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Serbest bölgeler ihracat odaklı istihdam yaratmak amaçlı kurulmuş bölgeler olduğu için tüm satışlar yurt dışına yapılıyor. Özellikle medikal sektörü pandemi döneminde kayıp yaşamadı. Hatta işler artarak devam etti. Yat sektöründe önceden alınmış siparişler ve sonrasında gelenlerle birlikte ticaret hacmi olumlu etkilendi. ASBAŞ'ın dominant sektörü yat sektörüdür. 82 firmadan 45'i yat üretimi, bakım ve onarımı üzerine faaliyet gösteriyor." 
2020 yılı ilk 8 aylık süreçte farklı boylarda 27 lüks yatın imalatının tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini sözlerine ekleyen Gürses, "1999 yılında kurulan ASBAŞ'ta şu ana kadar 469 lüks yat yapılmış durumda. Toplam uzunlukları 8 bin 805 metredir. Yat üretiminden elde edilen ticaret hacmi ise 1 milyar 247 milyon dolar olarak kayıtlara geçti" diye konuştu.
Yıl değerlendirmesinde sıkıntı yaşanmadığının altını çizen Gürses, şöyle dedi:
"Tam tersine birtakım bağlantıların da sayısı arttı. Bu da üretimlere olumlu yansıdı. İnsanların pandemi döneminde kendilerini toplumsal yaşamdan izole etme gereksinimi duymaları, yata ilgiyi artırdı. 10 ila 50 metre arasında siparişlerde artış gözlendi. Bölgemizde sadece lüks yat üretiminin dışında asgari amaçlı tekne üretimleri de yapılarak yurt dışına gönderiliyor. Bunlar sahil güvenlik ve deniz polisi botları olarak sıralanıyor. Yaklaşık 5 yıldır Orta Doğu ülkeleri ve Arap ülkeleri bu tür asgari teknelere büyük ve ciddi ilgi gösteriyor. İstihdam ve ticaret anlamında büyük katkıda bulunuyorlar."
HEDEF, BAKIM ONARIM İÇİN YATLARI KARAYA ÇIKARMAK
Altyapı çalışmalarının sürdüğü ASBAŞ'ta, hedef 90 metre uzunluğunda 2 bin ton ağırlığına kadar ultra lüks yatları karaya çekip denize indirerek yıllık bakımlarını yapabilmek. Dünyadaki beklentinin bu yönde şekillendiğini söyleyen Gürses, "Biz şu an 50 metre 500 tona kadar bölgemizdeki firmalara hizmet veriyoruz. Yeni çekçek alanımız tamamlandığında Avrupa ve Akdeniz çanağındaki lüks yatların bakım ve onarımlarını gerçekleştireceğiz. Bu da ticaret hacmimize pozitif yönde yansıyacak" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-09-12 08:26:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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