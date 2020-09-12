Karantina kurallarına uymayanlar yurtlara yerleştirilecek İzolasyon sürecini tamamlayacak yeri olmayanlara da Valilik sahip çıkacak

Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, izolasyon süreçlerini yurt ve pansiyonlarda geçirecek. Bu kişilerin tüm iaşe ve konaklama bedelleri Valilik tarafından karşılanırken, izole edildikleri alanlara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Kurallara uymayanlara ayrıca 3 bin 150 TL idari para cezası tatbik edilecek.

İzolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi devreye sokuldu.

İl genelinde Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ederek halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

" İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenerek, Valiliğe tahsis edilecek yurt veya pansiyonlara yerleştirilecek. Valilik tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak. Her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanacak. Görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacak. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek. 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri, ilgili İlçe Kaymakamının gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacak. İzolasyon sürecini tamamlayacak yeri bulunmayan geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri valilikçe kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin valilik tarafından karşılanacak. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında idari işlemlerin yapılacak ve suç duyurusunda bulunulacak ve izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak ayrıca kabahatler Kanunu gereğince de 392,00 TL idari para cezası uygulanacak.

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