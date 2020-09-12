Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde EBA Merkezi oluşturuldu

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Ders Mekezi oluşturdu. Evinde bilgisayar ya da internet olmayan çocuklar, bu sınıflarda canlı eğitim alabilecek, isterlerse derslerinden sonra kalıp ders çalışabilecek. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk döneminde uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından, İlçe Müdürlüğü'nde EBA Canlı Ders Merkezi oluşturdu. Evlerinde internet olmayan, bilgisayar olmayan ya da sorun yaşayan öğrenciler, bu sınıflara gelerek burada canlı derslere katılabilecek. Öğrenciler isterlerse canlı eğitim sonrası ders çalışabilecek. Ayrıca bu Merkezler öğrencilerin kullanımı sonrası temizlenerek dezenfekte edilecek.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdür Erol Koca; “ Bilgisayarı, interneti olmayanlar ve imkan bulamayan gençlerimiz oldu. Bunları gerek ihtiyaç olarak bulamadılar, gerek altyapı olarak bulamadılar. Bu anlamda biz bu projeyi destek olmaya bir ihtiyaç olarak gördük. Daha sonrasında böyle bir duyuru yaptık. Karşılığını da bulduk. Gençler ilgi gösteriyor, geliyorlar. Kendileri burada gelip ders çalışmayı tercih ediyorlar. Bugün ilk günümüzdü, uygulama karşılığını buldu” dedi.

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