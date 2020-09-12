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Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım

DHA

Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e (58) en büyük destek eski eşi ve oğlu Gökhan'ın annesi Havva Minta'dan geldi. Tedavi boyunca başkan Böcek ve oğlu Gökhan'ın yanından ayrılmayan Minta, "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle..." diye paylaşım yaptı.
Yaklaşık 30 yıl önce, nişanlı olan Muhittin Böcek ve Havva Minta, düğün arifesi öncesi tatsız bir olay yaşadı. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için babasıyla alışverişe gittiği sırada trafik kazası geçiren Havva Minta, uzun süre tedavi gördü. Trafik kazası sonrasında vücudunda hasar oluşan Havva Minta'ya o dönemde en çok nişanlısı Muhittin Böcek destek verdi. Her engele karşı birbirlerine destek olan çift, sevgilerini evlilikle taçlandırdı. Havva ve Muhittin Böcek çiftinin Gökhan adında bir oğlu oldu. Bir dönem kanser tedavisi gören Minta'yı eşi Muhittin Böcek yalnız bırakmadı. Yıllar sonra ayrılık kararı alan çift, oğulları için dost kaldı.
Havva Minta, Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanmasının ardından oğlu Gökhan ile birlikte başından ayrılmadı. Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmasının ardından zor günler geçiren başta oğlu Gökhan Böcek'e destek veren Havva Minta, Başkan Böcek için iyi dileklerde bulundu. Zaman zaman eski eşi ve oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Havva Minta duygulandıran son paylaşımında, "30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle..." ifadelerini kullandı.
Havva Minta'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-12 11:24:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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