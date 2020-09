Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedavisi sırasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in tedavisinin devam ettiği hastaneyi ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Böcek'in durumunun iyiye gittiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte koronavirüs tedavisi sırasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle tedbir amacıyla uyutulan Antalya Büyükheşir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yattığı Özel Memorial Antalya Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardından hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. 27 gündür tedavisi devam eden Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizimde ata dostumuz Muhittin Böcek'e rabbimden şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir, tekrar görevine başlar. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, hastanemiz, doktorlarımız, diğer hastanelerden hekimlerimiz, herkes büyük bir çaba sarf ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI, OĞLUNU ARADI

Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında iyi haberleri almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak daha sonra da normalde dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-12



