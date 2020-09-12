Yenilenen Büklüdere Parkı yeni yüzüyle hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kızılsaray Mahallesi'ndeki Büklüdere Parkı'nda yürüttüğü yenileme çalışması tamamlandı. Kent merkezinde vatandaşların nefes alabileceği, keyifle vakit geçirebileceği yeşil bir alan oluşturuldu. Özkaynaklarla yapılan projede kullanılan tüm donatılar ve bitkiler belediye atölyeleri ve seralarında üretilerek, önemli tasarruf edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların kent merkezinde dinlenip nefes alabildiği yeşil alanlardan biri olan Muratpaşa ilçesi Büklüdere Parkı'nda, yıllar içinde oluşan tahribat üzerine yenileme çalışması başlatmıştı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Büklüdere Parkı'nda yürütülen revize çalışması sona erdi. Çocukların güvenle oyun oynayacağı, yetişkinlerin nefes alıp spor yapabileceği sosyal bir alan kazandırıldı. Yenilenen park, çocukları, yetişkinleri ve sevimli dostları ağırlamaya başladı.



Baştan sona yenilendi

Halkın da yenilenmesi yönünde yoğun talepte bulunduğu parkta gerçekleştirilen düzenleme kapsamında parktaki yıpranmış oyun grupları, oturma grupları, banklar ve aydınlatma ve sulama sistemleri tamamen yeniledi. Mevcut yeşil alanlar korunurken, peyzaj çalışmaları ile daha da güzelleştirildi. Yürüyüş yolları yapıldı. parkın etrafındaki duvarlar yıkılarak çimlendirme alanı genişletildi.



Yani yüzüyle hizmette

Çocukları kaza ve yaralanmalardan korumak için oyun grubunun zeminine kauçuk esnek zemin kaplaması yapıldı, vatandaşların spor yapabilmeleri için açık alan fitness aletleri yerleştirildi. Parkın zamanla yıpranmış olan yürüyüş yoluna kayrak taşları döşendi. Yenileme çalışmaları sonrasında Antalyalılar su kanalı, yeşil alanları ve yürüyüş yolları ile şehir merkezinde vatandaşların aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri ferah bir ortama kavuştu.

Yaklaşık maliyeti 1.5 milyon TL olarak öngörülen Büklüdere Parkı yenilemesi işi, Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları ile çok düşük maliyetlere tamamlandı. Parkta kullanılan tüm donatılar belediye atölyelerinde üretildi. Yeşil alanlarda kullanılan rulo çim belediyenin rulo çim tesisinden elde edildi. Alanda kullanılan çiçek ve ağaçlar da Büyükşehir belediyeye ait sera ve fidanlıklarda üretilerek ciddi tasarruf elde edildi.

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