Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 8 sağlık personeli ile oluşturulan, çağrı merkezi pandemi sürecinde 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Merkez günde bin 500 çağrıya cevap verirken, pandeminin akıncı beyleri olarak bilinen ve 276 kişiden oluşan filyasyon ekibi, sıcak hava ve zorlu şartlara rağmen ev ev dolaşıp görevlerini yapıyor, ilk teması kurup kontrola süğlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs(Kovid19) pandemisiyle mücadelede turizm kenti Antalya, fedakar sağlık çalışanlarının en önde görev yapmasıyla başarılı bir süreç yürütüyor. Farklı ülkelerin yanında, çeşitli illerden de turist alan Antalya’nın 5 milyona yaklaşan nüfusunda vaka sayısının yönetilebilir durumda olduğuna dikkat çekildi.



Günlük 1500 görüşme, 276 kişilik filyasyon ekibiyle takip ediliyor

Pandeminin başından bu yana çalışmaları yürütücüsü Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid19 salgınında hem vaka sayısını hem de hastane yükünü azaltmak ve temaslıları tespit etmek için 276 filyasyon ekibi kuruldu. Ayrıca müdürlük bünyesinde korona virüs öncesi bulaşıcı hastalıklarla ilgili kurulan birim, hemen çağrı merkezine dönüştürüldü. İçinde doktorlarında bulunduğu 8 kişilik ekip, 724 çalışırken, günde ortalama bin 500 çağrıya cevap veriyor. 5 aşamadan oluşan süreçte pozitif bir vakanın temaslıları belirlenip, hastanın durumuna göre tedavi yada izolasyon uygulanıyor.

Çağrı merkezindeki birinci ekip, testi pozitif çıkan hastaların yakınları ve temas ettiği kişilere telefonla ulaşıp, bir bilgi notu hazırlıyor



Çalışma aşamalar halinde yürütülüyor

İkinci ekip aldığı bilgi notuyla ev ziyareti gerçekleştiriyor, hem bilgilendirme yapıyor hem de temaslıları var mı araştırmasına devam ediyor. Ekip ayrıca temaslılarının şikayetlerinin olması durumunda ulaşabileceği numaraları ve izleyecekleri yolu söylüyor. Üçüncü süreç ise şikayeti olan kişilerin takip edildiği yer. Buraya arayan kişilerin sistemden temaslı olup olmadığı teyit ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Dördüncü ekip ise evlere gidip şikayeti olanlardan numune alınıp muayene ediliyor. Beşinci ekip ise tedavisine evde devam edilen hastalara ilaçlarını ulaştırıyor.

Ekipler sıcak havaya rağmen giydikleri koruyu elbise ve taktıkları maskelerle hane ziyareti gerçekleştirip, süreci temas, izolasyon, numune alma ve ilaç dağıtımı şeklinde fedakarca yürütüyor.



"Çağrı merkezi susmuyor"

Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs öncesi bulaşıcı hastalıklar için oluşturulan erken uyarı birimi, pandemi nedeniyle çağrı merkezine dönüştürdüklerini kaydetti.

Merkezde içinde doktorlarında yer aldığı 8 kişinin çalıştığını dile getiren Hülür, “Burası 7/24 hizmet veriyor. Pandemi döneminde filyasyonun ön ekipleri var. 1 kişi pozitif olduğunda, pozitif olan kişinin temaslılarını sorgulayıp hemen bilgi notları hazırlayıp, bakanlığımızın Halk Sağlığı Yönetim Sistemine giriliyor. Onun ardından da sahada mobil şekilde evlere kadar giden filyasyon ekibimiz var. Şuanda ekip sayımız tüm ilçelerde 200’ün üzerinde. Ekip, günlük 75’le 120 kişi arasında mobil olarak çalışıyor.”dedi.



"Kapı kapı dolaşıyoruz"

1 pozitif vakanın ortalama 4 temaslısı olduğuna dikkati çeken Ünal Hülür, “Saha filyasyon ekibimiz, bin 500 kadar insana telefonla ulaşıyor. Onların hızlıca bilgilerini, semptomlarını ve temasların nasıl olduğunu soruyor. Ardından saha filyasyon ekibimiz bu kişileri notlarını alıp, sahaya çıkıyorlar. Sahaya çıktıklarında ortalama 1 ekibimiz 12 kişiyi kapı kapı ziyaret ediyor. Semptomlarını soruyor, ilaçlarının başlanıp, başlanılmadığını soruyor.”ifadelerine yer verdi.



"Semptom varsa hastaneye biz getiriyoruz"

Numune (sürüntü) almak içinde ekiplerin oluşturulduğunu kaydeden Hülür,“ Amacımız pozitif vakaların ilaç için hastaneye gelmesine gerek yok, eğer semptomu yoksa. Eğer semptomu varsa ambulansla, gerekirse evde sağlık aracıyla, hastaneye aracıyla, kendi araçlarıyla bizim tarif ettiğimiz şekilde hastaneye ulaşmasını sağlıyoruz. Semptomu olmayan pozitif vakanın, süreci kendi evinde atlatması, ilacın başlanması kaydıyla kolay. İlaçları kendimiz evlere ulaştırıyoruz. Temaslı dediğimiz, izolasyonda olması gereken insanlar. Bu kişilerin karantina sürecini evlerinde geçirmeleri çok önemli. Biz hem valilik üzerinden kurduğumuz denetim ekipleriyle de izolasyondaki kişileri kontrol ediyoruz.” diye konuştu.



"Temaslıysanız izolasyonda kalın"

“Lütfen temaslıysanız izolasyonda kalın” uyarısında bulunan Ünal Hülür,“Herhangi semptom, soru olduğunda da çağrı merkezimize ulaşın. Hem pozitif vakalara, hem de temaslılara uzun mesaj atıyoruz. Numaralar ulaştırıyoruz. Temaslı insanların sokakta, markette orada burada bulunmaması gerekiyor. Ev içinde dolaşması gerekiyorlarsa maskeli olarak dolaşmaları gerekiyor. Pandemide bulaşımı engellemek önemli bir konu. Maske, mesafe, izolasyon ve el hijyenine dikkat edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.



"Gereksiz çağrılar bıktırıyor"

Pandemiyle mücadelede düğün ve cenaze faktörü çağrı merkezi görüşmelerine de yansıyor. Düğün ev cenaze gibi temasın fazlaca olduğu ve bulaşma riskini artıran faktörler yapılan tüm çağrılara ve kısıtlamalara rağmen çağrı merkezini de meşgul ediyor. Çağrı merkezine yansıyan konuşmalardan da bahseden Hülür, “ Kişi, ‘Ben Akseki’den arıyorum. İzolasyondayım, cenazem oldu, akrabam vefat etti. Cenazeye gideyim mi?’ diye soruyor. Gidemeyeceği besbelli. Böyle durumda cenazeye gitmen en tehlikeli şey. Evde izolasyonda kalması gerekiyor. ‘Düğünüm var, izolasyondayım gidebilir miyim?’ bunlar gereksiz çağrılar. İzolasyon süresini evde tamamlamak gerekli.”dedi.



"Vaka sayılarımız yönetilebilir durumda"

Antalya’nın pandemi sürecini iyi yönettiğini ve şu an nüfusa oranla iller arasında vaka görülme oranında 50’li sıralarda olduklarını açıklayan Ünal Hülür, “ Gelen turist sayısı var. 2,5 milyon bizim vatandaşımız, 2,5 milyonda turistler 5 milyon gibi bir nüfusa rağmen vaka sayılarımız yönetilebilir durumda.”açıklamasını yaptı.

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