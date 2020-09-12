Bakan Çavuşoğlu'ndan Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret (2)



DURUMU 'STABİL', PCR TESTİ 'NEGATİF'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi, 17 Ağustos'tan beri özel hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ve 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Her gün saat 12.00'de sosyal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede bugün şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-12 13:07:35



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