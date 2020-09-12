Antalyaspor'da korona virüs vakası

Fraport TAV Antalyaspor, genç takımında bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, izolasyon ve takip sürecinin başladığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik ekibimiz, futbolcularımız, destek ekibimiz ve personelimize yapılan Covid19 testlerinin sonucunda genç takım oyuncularımızdan 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı protokollerine ve TFF talimatlarına uygun olarak gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" denildi.

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